基隆Podcast第2集！市府發言人余治明主持　加強宣導行人友善政策

▲基隆Podcast第2集，加強宣導行人友善政策。基隆市府發言人余治明（左）、基隆市警察局交通隊長張豫立（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府廣播節目「基隆Podcast」於10日晚間推出第2集，主持人余治明邀請市警局交通隊長張豫立，討論基隆的交通議題，同時加強「行人友善」政策宣導，期望能建立車輛禮讓行人的觀念，落實在每一位駕駛心中，減少交通事故的發生。

基隆市警局交通隊長張豫立指出，國人正面臨人口老化及少子化問題，根據內政部資料顯示，全國65歲以上老年人口比率為17.56%，基隆市老年人口比率為19.30%，高居全國第5，而老年人遭車輛碰撞，傷亡情形往往較青壯年人嚴重。因此執行「行人友善」政策，提升行人用路安全，刻不容緩議題。

余治明在節目指出，為了避免事故發生，市府在年前召開「行人友善記者會」，警察同仁也積極的在重點路口處舉牌宣導，春節期間，謝國樑市長更與警察弟兄一起站在路口，守護基隆市民的安全。

余治明也提問，目前的未禮讓行人的執法情形，與未來「行人友善」將如何持續，張豫立則回應，經過舉牌警示但仍有違規，未來將繼續加強宣導。

張豫立強調，警察執法只是手段，保護安全才是目的，維護所有基隆市民及來到基隆旅遊的民眾是平安的，才能對基隆留下一個好的印象。余治明表示，期望「行人友善」的觀念能夠深植人心，讓市民快快樂樂出門，平平安安回家。

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