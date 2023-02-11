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社會 社會焦點 保障人權

不拿球棒了！基隆「藤條猴」攔車嗆聲　叫囂模樣遭酸爆

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

在台灣發生行車糾紛後，常常會有「球棒隊」拿著武器攔車，甚至還會演變成暴力事件。不過，近日有民眾在路上目睹的行車糾紛，「球棒隊」隊員下車後卻一反常態，改拿藤條叫囂，離奇的畫面在網路上瘋傳，網友們也不禁出言嘲諷「為什麼+9猴子的動作都一個樣」。

這名網友在「爆料公社」張貼了影片，日前在路上停等紅燈時，意外看見2名男子手持武器下車叫囂，對著前方車輛的駕駛不斷比手畫腳，準備返回車上時，還不斷回頭咒罵，無視法律的模樣囂張至極。

▼基隆男拿武器攔車叫囂。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼基隆男拿武器攔車叫囂。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

值得一提的是，平常看見這種畫面，叫囂者的手上通常會拿著鋁棒，因此又被稱為「球棒隊」，但這2名叫囂男一反常態，其中一人赤手空拳開門理論，另一人手中則是拿著短小的武器，這畫面也讓網友不禁嘲諷，「拿球棒太危險，改拿藤條。」

離奇的畫面曝光後，不少人也出言調侃，「為什麼+9猴子的動作都一個樣」、「我小時候也都被這個抽」、「別小看藤條，它也是可以讓人皮開肉綻」、「沒事的！到警局喝個茶聊個天就解散」、「哈利波特看太多了啦」、「猴子進化了！知道用藤條比棒球棍好」、「其實是接骨木魔杖啦！正在對著車主念：阿哇呾喀呾啦（Avada Kedavra，哈利波特當中的索命咒咒語）。」

不過，也有眼尖的民眾表示，該名男子手中拿的武器，看起來不像藤條，比較像是外面拿膠布包裹住的武士刀，似乎有殺傷性，相當危險，這種行為十分不可取。

警方得知這起事件後，通知涉案的謝姓、徐姓男子到案說明，2人則出面喊冤，手上拿的並非武士刀，而是塑膠軟管，且事件發生後，2車都到警局請員警主持公道，最後握手言和。不過，2人的筆錄製作完畢後，仍被依妨害公共秩序罪、恐嚇等罪嫌送辦，逞一時威風卻落得如此下場，得不償失。

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