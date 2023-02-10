基隆爆行車糾紛！男疑持刀械遭PO網　到案拿出「這支」喊冤

記者郭世賢／基隆報導

謝姓男子今（10日）下午開車行經基隆市東岸高架橋，與徐男的車發生行車糾紛，2台車竟雙雙停在基隆市文化中心前爭吵理論，謝男被民眾用手機拍下持械理論，PO文至臉書社團，警方傳他到案說明，得知謝男手持100公分塑膠軟管，而不是刀。警訊後，仍將2人依涉犯公共危險等罪嫌送辦。

▲基隆爆行車糾紛，男子下車後，被民眾拍到持械理論。（圖／翻攝自《基隆人》臉書社團、記者郭世賢翻攝）

一名網友在《基隆人》臉書社團，PO一段影片表示，「拿球棒太危險，改拿藤條」，引發民眾關注熱議「他好像拿的是刀！」這起行車糾紛發生在10日下午3時許，謝姓男子開車行經東岸高架橋時，因變換車道，與徐男子發生行車糾紛，雙方開下橋後，把車停在中正路基隆市文化中心前下車，40多歲謝男下車後，被民眾拍到持械理論。

轄區基隆警第一分局忠二路派出所獲知，通知謝男、徐男到案釐清。兩人供稱，他們發生行車糾紛後，把車停在路旁理論。謝男說，當時手上拿的是塑膠軟管，雙方均未受傷。隨後2人各自把車開到基隆警第二分局信義分所請值班警員主持公道；由於2車並未受損，2人也未受傷，雙方在派出所握手言和。

▲▼民眾拍到男子持械理論，引發民眾關注熱議「他好像拿的是刀」。（圖／翻攝自《基隆人》臉書社團）

警方製作筆錄後，仍將2人依涉犯《刑法》公共危險罪185條妨害公共秩序罪、恐嚇等罪嫌送辦。基隆警第一分局強調，絕不容許街頭暴力發生，若有發生必定嚴辦到底，絕不寬貸。

▲警方調閱監視器畫面釐清案件。（圖／記者郭世賢翻攝）