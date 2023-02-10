快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

▲基隆市仁愛橋汰換管線工程，12月19日21時起至2月20日20時止，基隆市部分區域將停水23小時。（圖／示意圖／記者許宥孺攝）

記者郭世賢／基隆報導

台灣自來水公司第1區管理處表示，原訂於今年2月12日21時起至2月13日20時止，因辦理基隆市仁愛橋汰換管線工程，600mm新舊管線聯絡施工，基隆市政府體恤市民接受停水訊息倉促，民眾來不及儲水，故本次停水作業，延期至12月19日21時起至2月20日20時止（共計23時），預計停水1萬8000戶，減壓供水4萬戶。

市長謝國樑指出，自來水公司倉促發佈《停水公告》，可能會造成部分民眾，因接受訊息落差，而導致沒有時間儲水，經了解後，馬上聯繫自來水公司李嘉榮總經理，協調後將原本12日晚間停水，延期後到19日。

【停水地區／停水戶數1萬8000戶】

基隆市海濱里、建國里、砂灣里、真砂里、中砂里、中船里、入船里、義重里、正義里、信義里、林泉里、虹橋里、水錦里、智仁里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、獅球里、仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里、新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里、西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里。

【減壓供水地區／減壓供水戶數4萬戶】

基隆市正濱里、中正里、中濱里、正砂里、正船里、港通里、德義里、花崗里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、崇文里、文安里、兆連里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里。

自來水公司第1區管理處呼籲，停水期間請慎防火警及請關閉抽水機電源以免損壞，並避免日常作息中使用之橡皮管浸入水中以免產生虹吸，馬達直接抽水易造成自來水管網負壓污染，威脅附近用戶用水安全，停水前及剛恢復供水時，務必關閉馬達。此外，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥關閉，以避免可能有負壓污染發生。

自來水公司第1區管理處指出，管線末端或高地區用戶剛恢復供水時，如因水壓較低，致延遲送水，敬請諒察。另外，如工程提早完竣提前供水，若工作發生特殊困難，亦可能延緩送水。