　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

▲▼水龍頭,停水,自來水,水,洗臉盆。（圖／記者許宥孺攝）

▲基隆市仁愛橋汰換管線工程，12月19日21時起至2月20日20時止，基隆市部分區域將停水23小時。（圖／示意圖／記者許宥孺攝）

記者郭世賢／基隆報導

台灣自來水公司第1區管理處表示，原訂於今年2月12日21時起至2月13日20時止，因辦理基隆市仁愛橋汰換管線工程，600mm新舊管線聯絡施工，基隆市政府體恤市民接受停水訊息倉促，民眾來不及儲水，故本次停水作業，延期至12月19日21時起至2月20日20時止（共計23時），預計停水1萬8000戶，減壓供水4萬戶。

市長謝國樑指出，自來水公司倉促發佈《停水公告》，可能會造成部分民眾，因接受訊息落差，而導致沒有時間儲水，經了解後，馬上聯繫自來水公司李嘉榮總經理，協調後將原本12日晚間停水，延期後到19日。

【停水地區／停水戶數1萬8000戶】

基隆市海濱里、建國里、砂灣里、真砂里、中砂里、中船里、入船里、義重里、正義里、信義里、林泉里、虹橋里、水錦里、智仁里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、獅球里、仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里、新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里、西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里。

【減壓供水地區／減壓供水戶數4萬戶】

基隆市正濱里、中正里、中濱里、正砂里、正船里、港通里、德義里、花崗里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、崇文里、文安里、兆連里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里。

自來水公司第1區管理處呼籲，停水期間請慎防火警及請關閉抽水機電源以免損壞，並避免日常作息中使用之橡皮管浸入水中以免產生虹吸，馬達直接抽水易造成自來水管網負壓污染，威脅附近用戶用水安全，停水前及剛恢復供水時，務必關閉馬達。此外，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥關閉，以避免可能有負壓污染發生。

自來水公司第1區管理處指出，管線末端或高地區用戶剛恢復供水時，如因水壓較低，致延遲送水，敬請諒察。另外，如工程提早完竣提前供水，若工作發生特殊困難，亦可能延緩送水。

【更多新聞】

►邱佩琳南下佛光山弔唁星雲大師 　追憶與父親邱創煥感人往事

►台船公司承造第14艘海巡艇　100噸級巡防救難艇下水典禮

►帶雙胞胎兒放天燈　母「撞活動帳棚」摔車亡！警示不足廠商慘了

►新北求財聖地「金山財神廟」起火！無業大叔幹的...犯案理由曝

ET快訊
狂點17杯飲料！屏東女「先拿2杯閃人」　店家氣炸
土耳其搜救犬腳趾滲血！照片曝光挨轟「沒穿鞋」　內行揭3真相
拜拜第一步要先懺悔！　5大重點你拜對了嗎？
吳謹言1年沒拍戲！　經紀人曝內幕：前所未有的危機
快訊／捐贈物資、善款無法進入土耳其？　外交部緊急說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北安坑輕軌通車市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮

台南東門陸橋封閉施工　周邊道路號誌週期改善交通更順暢

快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

表揚推動司法保護績優榮譽觀護人 49人獲獎…屏檢察長代法務部頒獎

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

主人受夠每晚被貓吵醒 調皮報復喵喵叫牠嚇爆

動員10人扛170公斤寒單爺　他為老闆祈福！喊明年再來

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

新北安坑輕軌通車市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮

台南東門陸橋封閉施工　周邊道路號誌週期改善交通更順暢

快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

表揚推動司法保護績優榮譽觀護人 49人獲獎…屏檢察長代法務部頒獎

《歧路旅人2》試玩版即日開放下載　任玩三小時還可繼承紀錄

咪妃產後被嫌胖！　「超香身材照」網幫打臉：這才是男生想的肉肉女

不爽記者評衛少為「休息室吸血鬼」　嘴綠嗆：你要確定欸！

台灣法系「跨界掀背車」再+1！雪鐵龍C4／e-C4現身　預約Q3登台

9成6去年賣都獲利！這2區平均大賺千萬　10大區今年成焦點

狂點17杯飲料！屏東女「趕著打卡」先拿2杯閃人　店員幫外送卻氣炸

土耳其搜救犬腳趾滲血！照片曝光挨轟「沒穿鞋」　內行人揭3真相

新北安坑輕軌通車市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮

拜拜第一步要先懺悔！科技國師分享5重點　找價值觀相同神明更有感

翻牆進先人墓園！利鋸盜伐龍柏樹賤賣　山老鼠下場曝　

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

地方熱門新聞

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

綠島2歲女熱衰竭　直升機1小時搶命

竹北3里受火砲訓練影響　國軍贈1000萬元

亞洲大學教職員自發捐1日所得賑災　董事會加碼148萬

響應土耳其地震救災　中國醫藥大學附設醫院捐助500萬台幣

日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加

攜手TVBS副董啟動愛無限　謝國樑盼送關懷

桃園燈會還有三天！搭火車來富岡抽黃金

宮廟企業聯合捐贈土城分隊車庫擴建工程

營養午餐變黯然銷魂飯？網友不領情

「天穿日」祭天祈福　還有吃年糕和穿耳洞

台南亞太國際棒球訓練中心2期工程進度達8成

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

金唐殿百足真人蜈蚣陣蕭壠文化園區祈福

更多熱門

相關新聞

謝國樑宣告3月進入嚴正執法期

謝國樑宣告3月進入嚴正執法期

基隆市警察局今（10日）召開第二次行人友善專案會議，市長謝國樑主持會議，警察局長張樹德、交通處長王圳宏列席，聆聽交通隊「行人友善」專案執行工作報告，各分局對執行過程提出建議與交流，期許「行人友善」成為基隆城市文化。

攜手TVBS副董啟動愛無限　謝國樑盼送關懷

攜手TVBS副董啟動愛無限　謝國樑盼送關懷

即／基隆將停水23小時！5.8萬戶受影響

即／基隆將停水23小時！5.8萬戶受影響

邱佩琳南下弔唁星雲大師 　追憶父親

邱佩琳南下弔唁星雲大師 　追憶父親

台電辦理「食水坑加壓站」施工　9日停水

台電辦理「食水坑加壓站」施工　9日停水

關鍵字：

基隆自來水延期停水

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

吃完海鮮腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

日本氣象廳發布東京大雪警報　上百航班取消

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面