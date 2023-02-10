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提升教學品質　環球科技大學開辦美學職能研習營

▲環球科技大學「美學職能教師研習營」規劃高中職老師、學生及菁英選手提升高中職美髮、創意飾品及凝膠紙模延甲技法的務實運用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學「美學職能教師研習營」規劃高中職老師、學生及菁英選手提升高中職美髮、創意飾品及凝膠紙模延甲技法的務實運用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學時尚造型設計系辦理「美學職能教師研習營」積極培育職校教師美學職能，提升專業教師知能並督促教師將精益求精的技術無私傳授予學生。共規劃三場教師研習營，參加研習的高中職老師、學生及菁英選手對時尚專業技能更具信心外，並有效提升高中職美髮、創意飾品及凝膠紙模延甲技法的務實運用。

環球科大時尚造型設計系主任徐淑敏說明，運用專業舉辦「美學職能教師研習營」研習，活動內容包括「美髮」、「創意飾品」及「凝膠紙模延甲技法的運用」等三大單元：在美髮部分，邀請陳雅文老師針對競賽髮型的編梳造型梳理，以及目前相關美髮競賽常用題目，使老師和學生知悉競賽的內容和須注意事項，以利運用課餘時間提升專業知能。

▲環球科技大學「美學職能教師研習營」規劃高中職老師、學生及菁英選手提升高中職美髮、創意飾品及凝膠紙模延甲技法的務實運用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學「美學職能教師研習營」活動內容包括「美髮」、「創意飾品」及「凝膠紙模延甲技法的運用」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在創意飾品部分，由涂青馨老師授課，使用多媒材創作及異材質環保素材設計為主軸，創作時尚珠寶、耳環、項鍊等飾品；在凝膠紙模延甲技法的運用方面，則由該系唐薈淇老師授課，針對延甲時必須注意事項及方法、延甲技巧以及延甲後創意造型設計，提升老師對時下流行美甲的認知，進而帶到課堂上創作出流行的美甲作品。

環球科大沈健華校長表示，舉辦這項研習的目的主要在於「增進教師對課程之專業知能，提升教學品質」、「鼓勵教師專業成長，強化教師教學素養」及「透過研習營增進教學效益和成效，進而提升教學品質，提供學生的多元學習」。環球科大未來將邀請更多學校配合活動、邀請更多公益團體共襄盛舉。

▲環球科技大學「美學職能教師研習營」規劃高中職老師、學生及菁英選手提升高中職美髮、創意飾品及凝膠紙模延甲技法的務實運用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學「美學職能教師研習營」提升老師對時下流行美甲的認知，進而帶到課堂上創作出流行的美甲作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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