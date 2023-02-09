休假遇車禍！護理師潘宜蓁路中緊急CPR　熱心救人褲沾血

▲雲林台大醫休假護士遇死亡車禍，跪地搶救傷者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（8）日發生一起死亡車禍，林姓機車騎士變換車道之際不慎擦撞余姓男子駕駛小貨車，林男倒地頭部重創大量出血，當場失去生命跡象，熱心路人雖加入CPR搶救，並緊急送醫仍回天乏術。而當時透過CPR搶救的熱心路人身分曝光，她是台大醫院雲林分院的急診部護士潘宜蓁。

案發過程全被附近監視器記錄下來，林姓騎士（76歲）移欲在路口左轉，於車道中切入內車道，下一秒後方余姓男子（35歲）駕駛貨車直行，雖然緊急左閃，但車身側邊仍擦撞到機車騎士，機車遭到猛力一撞即向右噴飛，騎士當場倒地，熱心路人停下腳步主動實施CPR與死神搶命，直到救護人員到場接手。

▲潘宜蓁遇到車禍就一個念頭閃過「我是護理師有專業知識可以協助」，所以立刻衝過去伸出援手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

潘宜蓁受訪表示，昨天休假，出門時剛好經過車禍現場，看到傷者躺在地上一動也不動，立即停車前往對倒地患者評估傷勢，初步查看其頭部疑似受重創，血流相當多、面部漸失去血色，對於疼痛刺激及叫喚已經呈現無反應，也沒有呼吸僅剩微弱心跳，立刻實施CPR等待救護車到來。

▲雲林斗六昨日發生死亡車禍，機車騎士傷重經搶救仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

潘宜蓁說，當下沒有想太多，就一個念頭閃過「我是護理師有專業知識可以協助」，看一眼周邊狀況，路人似乎都不知所措，好像也沒有人上前查看幫助，所以立刻判斷我應該衝過去伸出援手。

台大醫院雲林分院表示，潘宜蓁於急診部資歷5年，平時工作盡責認真、視病如親，對於她見義勇為對傷者伸出援手搶救，院方給予高度肯定與鼓勵。

▲潘宜蓁於急診部資歷5年，平時工作盡責認真、視病如親，對於她見義勇為對傷者伸出援手搶救，院方給予高度肯定與鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

潘宜蓁也於自己臉書貼出沾到血跡的褲子，發文「遇了一個阿公車禍倒在路上，有心跳沒有自呼，在大馬路上幫他CPR和on cath後續EMT接手，沒有想過有一天會在休假的時候在大馬路上急救病人，《專業的價值就是如此吧》希望大家都能行車平安」暖心義舉，讓人讚賞真是最美風景。

▲潘宜蓁於臉書貼出沾到血跡的褲子，發文「專業的價值就是如此吧」也希望大家都能行車平安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）