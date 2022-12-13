　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

家扶童許願耶誕禮與家人共享　環球科大心願樹520圓滿達標

▲環球科技大學耶誕「心願樹」活動今年邁入第17年，共募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球科技大學耶誕「心願樹」活動今年邁入第17年，共募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大附設幼兒園「心願樹」今年共募集520份耶誕禮物，雲林副縣長謝淑亞今（13）日現身贈送活動，除肯定環球董事長許淑敏、校長沈健華、園長何采樺與授贈的雲林家扶陳燦勳主委、廖志文主任等，在心願樹前感謝所有實現家扶兒童耶誕願望圓夢的愛心天使們。

▲環球科技大學耶誕「心願樹」活動今年邁入第17年，共募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲耶誕「心願樹」活動，世華大台中分會、台中市醫師夫人聯誼、台大媽媽聯誼會、台中國際同濟會四海女分會、世華台中分會、德風健康館等共襄盛舉，為雲林家扶兒童實現耶誕夢想。（圖／記者蔡佩旻攝）

環球幼兒園何采樺園長指出，10歲的小女孩為了與姊姊妹妹在冬天快速吹乾長髮，許願想要一隻大風量的吹風機，一名8歲的小男童，父親因為車禍臥床，需要成人紙尿褲，向愛心聖誕老公公許願需要尿布。看家扶孩子們除了自己的需求也為家人著想的心，何采樺園長帶環幼小朋友幫這些禮物穿上美美包裝紙，讓幼兒從中作與學習，將關懷與愛付出的喜悅。

▲環球科技大學耶誕「心願樹」活動今年邁入第17年，共募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲愛心團體與環球幼兒園學童，一起用接力方式將520份禮物遞上專送車。（圖／記者蔡佩旻攝）

環科大校長沈健華欣見心願樹耶誕禮物捐贈活動，耶誕狂歡熱鬧歡慶520份心願禮物募集達陣；也帶領著全校師生做了「生命教育」的體現實踐，為需要被幫助的弱勢兒童，帶來耶誕溫馨與希望。

環球科大董事長許淑敏特別以20世紀關懷倫理學提到「母育行思」的概念，女性角色對弱勢兒童自然關懷是社會正義的實踐。感謝來自各界女性團體及好朋友們支持，包括林靜宜會長、游春淑會長、世華台中分會陳冠辰會長、吳幸娟會長、蕭家君會長等，還有德風健康館蔡秉芳董事長還送520包兒童維他命給家扶孩童。

▲環球科技大學耶誕「心願樹」活動今年邁入第17年，共募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲耶誕「心願樹」活動，愛心團體不僅捐贈，活動中協助將物品搬運上專送車。（圖／記者蔡佩旻攝）

副縣長謝淑亞表示，心願樹不僅是環球的心願樹，心願樹更是愛的表徵。謝謝環球還有世華大台中分會、台中市醫師夫人聯誼、台大媽媽聯誼會、台中國際同濟會四海女分會、世華台中分會、德風健康館等共襄盛舉，為雲林家扶兒童實現耶誕夢想。

▲環球科技大學耶誕「心願樹」活動今年邁入第17年，共募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一名8歲的男童用自己的願望，為臥病在床的爸爸許願需要使用的尿布，字裡行間令人心疼孩子的懂事。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►「爸爸不見了！」雲林男攔車求助　警花半小時找到送返家

►快訊／雲林驚傳首起H5N1禽流感！　水林養鴨場撲殺2萬隻土番鴨

►雲林文蛤暖冬暴斃！4.5甲養殖區採收剩空殼　養殖戶500萬化烏有

►車道中央「幼兒學步」！來車急煞+逆向閃避　怒轟家長：沒危機感

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
瑪莎惡少案　法官驚爆「有人企圖影響醫院鑑定結果」
白癡公主開店扯租約風波　地主提6點回應了
女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」
巨大跌停市值蒸發70億　最新聲明曝
乩身甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵了」！　超狂天選身份曝
家具行司機送貨　竟在新床上性侵女客戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市感恩晚會經典金曲陣容　還有吃貨市集登場

台東大武鄉衛生所榮獲公務人員傑出貢獻獎　總統蔡英文表揚

帶動全台數位點數經濟風潮　台東縣府TTPush成果發表

藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉　質疑：支持黑金選議長？

「最愛看車禍的人」交大吳宗修為屏東交通把脈　12／14成果發表

台東縣警方執行「清源專案」　查扣6包毒品+吸食器

入冬首波寒流將至　雲林農民啟動防寒措施

家扶童許願耶誕禮與家人共享　環球科大心願樹520圓滿達標

便當店行善為本　建平里長傅建峰感謝愛心便當

竹市青少年創業體驗　商品販售、攤位設計通通自己來

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

竹市感恩晚會經典金曲陣容　還有吃貨市集登場

台東大武鄉衛生所榮獲公務人員傑出貢獻獎　總統蔡英文表揚

帶動全台數位點數經濟風潮　台東縣府TTPush成果發表

藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉　質疑：支持黑金選議長？

「最愛看車禍的人」交大吳宗修為屏東交通把脈　12／14成果發表

台東縣警方執行「清源專案」　查扣6包毒品+吸食器

入冬首波寒流將至　雲林農民啟動防寒措施

家扶童許願耶誕禮與家人共享　環球科大心願樹520圓滿達標

便當店行善為本　建平里長傅建峰感謝愛心便當

竹市青少年創業體驗　商品販售、攤位設計通通自己來

女信徒被搧巴掌！宮廟8+9爆料「她已向太子道歉」　網見真相更火了

竹市感恩晚會經典金曲陣容　還有吃貨市集登場

劉得金／說不清楚要什麼　分權指揮的最大負債

苗栗最火牛肉麵藏身水上玻璃屋！鮮甜湯底會回甘　免費豆花吃到飽

激情滾床！他愛愛完脫口「2字」女友秒臉綠　網喊母湯：真倒胃口

變態工程師逼妻子和2朋友睡　「手機拍片收藏」還想染指小姨子

文房邀您到台北城東幸「狐」暖冬　新藝祭翻玩老屋老牆

小貨車開整路「不關車門」網看傻：比較涼？　荒唐駕駛下場慘曝

蘇貞昌去留異音多　何志偉指「時間問題」：他現在應該覺得很冷

台東大武鄉衛生所榮獲公務人員傑出貢獻獎　總統蔡英文表揚

地方熱門新聞

王必勝視察金門　協商小三通

五楊高架國光客運與貨車碰撞　2駕駛受傷送醫

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」

阿里山冬季高山茶競賽

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

安衛家族執行成果績效評比競賽台南表現優異

桃園分階段　改善林口交流道交通壅塞

台南野草火警　造成火車誤點

觀音區4款米糧新品上市　展現多元新食力

2022國際技能競賽頒獎

八德區大湳森林公園　112年4月全區開放

嘉義東石蚵強調溯源及改善剖蚵環境

建平里長傅建峰感謝愛心便當

彰化最富鄉過年領2千大紅包恐跳票　鄉長曝妙招

更多熱門

相關新聞

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

愛與堅毅典範　雲林家扶18自強家庭家長獲表揚

惟仕同濟會今（7）日由陳明宗會長率領同濟人，於三好酒店表揚雲林家扶18位家長，見證「惟」笑開啟、感人故「仕」，肯定18位家長獲選自強家庭表揚當之無愧；家扶基金會董事蕭文龍特別致贈感謝狀於陳明宗會長。

環球科技大學好聲「英」開賽　師生嗨唱玩英語

環球科技大學好聲「英」開賽　師生嗨唱玩英語

北市最夢幻聖誕燈海6大燈區一次看

北市最夢幻聖誕燈海6大燈區一次看

「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家　12/2起連續三天板橋市民廣場登場

「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家　12/2起連續三天板橋市民廣場登場

耶誕節送女友i13 Pro！他慘戴綠帽分期繳1年崩潰

耶誕節送女友i13 Pro！他慘戴綠帽分期繳1年崩潰

關鍵字：

雲林家扶中心許願環球科技大學心願樹耶誕節

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」期待神服務挨批

愛上同卵雙胞胎！男大生告白找錯人…結果悲劇了

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面