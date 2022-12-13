家扶童許願耶誕禮與家人共享　環球科大心願樹520圓滿達標

▲環球科技大學耶誕「心願樹」活動今年邁入第17年，共募集520份耶誕禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大附設幼兒園「心願樹」今年共募集520份耶誕禮物，雲林副縣長謝淑亞今（13）日現身贈送活動，除肯定環球董事長許淑敏、校長沈健華、園長何采樺與授贈的雲林家扶陳燦勳主委、廖志文主任等，在心願樹前感謝所有實現家扶兒童耶誕願望圓夢的愛心天使們。

▲耶誕「心願樹」活動，世華大台中分會、台中市醫師夫人聯誼、台大媽媽聯誼會、台中國際同濟會四海女分會、世華台中分會、德風健康館等共襄盛舉，為雲林家扶兒童實現耶誕夢想。（圖／記者蔡佩旻攝）

環球幼兒園何采樺園長指出，10歲的小女孩為了與姊姊妹妹在冬天快速吹乾長髮，許願想要一隻大風量的吹風機，一名8歲的小男童，父親因為車禍臥床，需要成人紙尿褲，向愛心聖誕老公公許願需要尿布。看家扶孩子們除了自己的需求也為家人著想的心，何采樺園長帶環幼小朋友幫這些禮物穿上美美包裝紙，讓幼兒從中作與學習，將關懷與愛付出的喜悅。

▲愛心團體與環球幼兒園學童，一起用接力方式將520份禮物遞上專送車。（圖／記者蔡佩旻攝）

環科大校長沈健華欣見心願樹耶誕禮物捐贈活動，耶誕狂歡熱鬧歡慶520份心願禮物募集達陣；也帶領著全校師生做了「生命教育」的體現實踐，為需要被幫助的弱勢兒童，帶來耶誕溫馨與希望。

環球科大董事長許淑敏特別以20世紀關懷倫理學提到「母育行思」的概念，女性角色對弱勢兒童自然關懷是社會正義的實踐。感謝來自各界女性團體及好朋友們支持，包括林靜宜會長、游春淑會長、世華台中分會陳冠辰會長、吳幸娟會長、蕭家君會長等，還有德風健康館蔡秉芳董事長還送520包兒童維他命給家扶孩童。

▲耶誕「心願樹」活動，愛心團體不僅捐贈，活動中協助將物品搬運上專送車。（圖／記者蔡佩旻攝）



副縣長謝淑亞表示，心願樹不僅是環球的心願樹，心願樹更是愛的表徵。謝謝環球還有世華大台中分會、台中市醫師夫人聯誼、台大媽媽聯誼會、台中國際同濟會四海女分會、世華台中分會、德風健康館等共襄盛舉，為雲林家扶兒童實現耶誕夢想。

▲一名8歲的男童用自己的願望，為臥病在床的爸爸許願需要使用的尿布，字裡行間令人心疼孩子的懂事。（圖／記者蔡佩旻攝）





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