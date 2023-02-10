小貨車被偷急報案　2hrs破案「這機器也找回」車主驚喜謝警

▲斗六民眾發現貨車遭竊急報警，斗六派出所2小時即查獲竊賊及失竊車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市日前發生一起竊車案，張姓車主發現生財工具不翼而飛急忙報警，斗六警分局受理後立即調閱周遭監視器畫面，迅速搜查線索後由斗六派出所所長廖錦燦率員查緝，於報案後短短2小時後火速逮捕許姓竊嫌，全案依竊盜罪移送法辦。

斗六警分局說明，斗六派出所於8日上午10時許受理張姓民眾報案，指稱其生財工具自小貨車遭竊，警方立即調閱車行軌跡及路口監視器，研判該車停留之大概位置在斗六市中興路一帶，斗六所所長廖錦燦便立即率員前往查緝，果然在中興路段發現該車臨停於路旁，於12時許當場攔查該車並查獲48歲許姓竊嫌。

▲斗六民眾發現貨車遭竊急報警，斗六派出所2小時即查獲竊賊及失竊車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，許姓嫌竊開走自小貨車後，隨即將車上之空氣壓縮機變賣至資源回收場，警方亦也立即尋回，全案訊問後依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。張姓車主經警方通知失車尋獲時喜出望外，直說報案後4小時就接獲找到車的消息，真是太神奇了，誇讚斗六警方偵辦刑案及效率真的是一級棒，對斗六警方報以滿滿感謝。

▲許姓嫌竊開走自小貨車後，隨即將車上之空氣壓縮機變賣至資源回收場，全案訊問後依竊盜罪移送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）