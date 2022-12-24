環球科大結合斗六親子館週年慶　家扶兒童齊聚迎接聖誕鐘聲

▲雲林斗六親子館週年慶設計狂歡聖誕節活動，加上環球科大幼保系學生志工協助，邀請雲林家扶中心的家長與孩子們一同迎接聖誕鐘聲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六親子館週年慶今（24）日舉辦「大手牽小手、迎聖誕、愛相傳」慶祝活動，由親子館教師設計狂歡聖誕節、帽出驚喜、聖誕有你及雪人愛拍照等溫馨且動感的活動，再加上環球科大幼保系學生志工協助，邀請10多組雲林家扶中心的家長與孩子們一同迎接聖誕鐘聲，一同度過充滿愛與關懷的聖誕佳節。

斗六親子館是由環球科大經營管理，過去一年致力推動符合家長需求的友善學前教育環境，提供近便、專業、優質及整合性高的托育資源服務，辦理多元有趣、有創意的體驗課程，深受親子喜愛。斗六親子館主任李皓鈞指出，感謝雲林家扶中心廖志文主任大力協助本次聖誕活動。

李皓鈞說明，雲林縣政府為建構可近性托育服務資源，增設斗六親子館，提供所有弱勢團體及一般家庭免費參與的空間，打造嬰幼兒歡樂天地，提昇家長教養知能，促進親子關係和諧，以主題式學習區教學為主要發展特色，在各學習區中置放與主題相關物件，所有學習區提供嬰幼兒依興趣與能力選擇學習內容。

館內的老師們為深化嬰幼兒及家長探索學習區，並瞭解操作教材玩具，每週都舉辦說故事活動，且以「每月一主題」來規劃符合親子需求的活動。加上環球科大幼保系師生運用斗六親子館做為「教」與「學」的平台，配合館內業師輔導，結合實踐理論與實作，發想創新、創意，習得實務運作能力，俾利學生儘早瞭解並學習解決未來職場上可能遇到的實務問題，達成「就學即就業、畢業即上手」目標。

▲雲林斗六親子館週年慶設計狂歡聖誕節活動，加上環球科大幼保系學生志工協助，邀請雲林家扶中心的家長與孩子們一同迎接聖誕鐘聲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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