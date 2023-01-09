「做中學、學中做」　環球科大幼保系舉辦兒童劇場大獲讚賞

▲環球科大幼保系以「海洋環境保育」為主題辦理兒童劇場公演活動，邀請在地幼兒園與家長參加大獲讚賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學幼兒保育系在范玉美主任的帶領下，教師們積極投入幼兒產業人才的培育，並增加學生與業界的互動機會，為呈現學生專業所學，並融合趣味性及教育意涵，於日前舉辦兒童劇場「海洋生病了」公演活動，由大四生集體創作，以「海洋環境保育」為主題，邀請在地幼兒園與家長參加大獲讚賞。

環球科技大學幼兒保育系秉持「存誠、務實」校訓精神，以「嬰幼兒照護與教育模組」及「兒童與家庭健康服務模組」貫穿人才培育之核心能力，強調學用合一，並與幼兒產業機構維持多元良好的互動關係，培育學生在求學階段就能掌握未來方向，達到畢業即就業的目標。

▲環球科大幼保系在助理教授蘇倫慧引導下，由學生自導自演之外，也精心製作服裝、道具及布景，並認真練習燈光音響等設備的功能及操作，學習互助合作，達到自主學習教育目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

本學期與台電雲林區營業處教保服務中心、雲林縣私立康橋幼兒園、雲林縣斗六親子館及林頭社區發展協會等機構配合，使學生實地帶領長者與幼兒進行體能遊戲以累積現場經驗、提升團隊合作及應變能力。

「兒童戲劇」為環球科大幼兒保育系大四學生的課程，旨在培養學生對兒童戲劇的欣賞，並從「做中學、學中做」熟悉兒童戲劇的規劃及實作。今年在助理教授蘇倫慧引導下，由學生自導自演之外，也精心製作服裝、道具及布景，並認真練習燈光音響等設備的功能及操作，學習互助合作，達到自主學習教育目標。所以，該項課程對學生未來的職涯極具效益。

▲環球科大幼保系以「海洋環境保育」為主題辦理兒童劇場公演活動，邀請在地幼兒園與家長參加大獲讚賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）