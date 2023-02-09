廢墟突伸出一隻手！男深埋瓦礫「伴妻屍48小時」奇蹟獲救

▲土耳其一名男子在瓦礫伴隨妻子屍體48小時後被奇蹟救出，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

土耳其6日爆發百年地震，至今已在土耳其和敘利亞2國合計造成逾1.6萬人喪命，不過救援部隊仍未放棄救援工作。他們在當地8日尋獲一名已受困瓦礫48小時的男子姆艾尼（Abdulalim Muaini）。這名男子被發現時仍困在瓦礫堆中，身上還壓著一塊倒塌的混凝土板。當救援人員將燈照進廢墟內，姆艾尼瞇著眼睛伸出一隻手，才救了自己一條命。

路透社的攝影師貝克塔斯（Umit Bektas）最近在現場目睹了救援人員發現姆艾尼，以及大家通力合作將他從廢墟中拉出來的全過程。貝克塔斯表示，自災難發生後，他每天都在災區四處關心，救援部隊是否救出了新的倖存者，不過正面的消息極少。

2月8日，就在貝克塔斯經過受災城市受損最嚴重的街區時，他意外迎來一個好消息，救援部隊在廢墟中找到一位受困了48小時的男子姆艾尼，而且姆艾尼的意識清楚，還能和救援人員對談，讓救援行動充滿希望。

不過，由於姆艾尼的雙腿被壓在一塊大混凝土板下，因此救援隊只能小心翼翼地將他慢慢拉出。貝克塔斯透過姆艾尼的好友得知，這名男子是一名敘利亞難民。他為了逃避內戰，來到土耳其，並娶了當地女子埃斯拉（Esra）為妻。2人還育有2名女兒瑪森（Mahsen）和貝西拉（Besira）。

救援隊耗費數小時後，終於將渾身覆滿灰色塵土、眼睛腫脹的姆艾尼救出廢墟，而這名男子也出現了嚴重脫水的症狀，需要立刻就醫。不過，在姆艾尼身旁的妻子與一對女兒就沒那麼幸運，她們被找到時一動也不動，明顯已死亡。救援部隊只能將她們的屍體裹在毯子裡，放在地上。