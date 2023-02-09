土耳其媽痛哭：送女兒新房「竟成墳墓」！　她入住2天遇強震活埋

▲ 納蘭正苦苦等待女兒消息。（圖／翻攝自TRT Haber）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其規模7.8強震至今奪走逾1.6萬條人命，眼看黃金72小時過去，找到生還者的機會也愈來愈渺茫。一名母親哭訴，女兒幾天前才住進她送的新房子，沒想到公寓在地震威力下崩毀，女兒也被活埋在建築殘骸之中，她能做的卻只有等待。

根據土耳其TRT Haber，卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaraş）一名母親納蘭（Nalan Şimşek）正焦急等待女兒謝伊瑪（Şeyma Şimşek）的消息，口中懊悔喊道，「我買給女兒一座墳墓，而不是房子」，因為她3天前才送女兒一棟新房子當禮物，沒想到女兒才住2晚就因公寓倒塌被埋。

納蘭在一片斷垣殘瓦之中哭著說道，謝伊瑪在一家私人銀行工作，2天前才搬進她送的新房子，地震發生前還曾打電話給她，帶她參觀新房子，沒想到女兒入睡後發生地震，就此失聯，「我為女兒買了一座墳墓，而不是房子，我不該買的」。

這起地震發生於當地6日凌晨4時17分，72小時黃金救援期已經過去。英國諾丁罕特倫特大學自然災害專家戈德比（Steven Godby）說明，「最初的72小時被認為是關鍵，24小時內平均存活率為74%，72小時後為22%，第5天為6%」，但各國救難人員仍努力排除萬難，在建築殘骸中尋找可能的倖存者。