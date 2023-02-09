瓦礫堆呼救聲消失了！搜救員拉出一具具遺體「拿斷肢找家屬」認人

▲土耳其許多建築物倒塌。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其規模7.8百年大地震迄今奪走至少1.6萬條性命，隨著黃金救援72小時已過，救出倖存者的希望越趨渺茫。在南部城市卡赫拉曼馬拉什，搜救人員在瓦礫堆找到的大多是遺體殘肢。救難人員稱，許多遺體毀壞程度太嚴重，不得不拿著一隻手臂去問家屬，看能不能辨認出身分。

衛報報導，南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）歷經大地震與一連串餘震來襲，許多建築物早已變成瓦礫堆，當地救援人員稱，在進行搜救行動時，能聞到空氣中的屍臭味。志願救援者耶爾德茲（Zafer Yildiz）指著一堆石塊磚瓦說，「希望下面還有兩個人活著，我們在瓦礫堆下找到的大多數人都已經過世」。

儘管當地救援團隊仍持續進行搜索，但通常大多只找到遺體屍塊。另名志願者達利雅（Daria）透露，「我們試著確認罹難者身分，但許多遺體毀壞程度太嚴重，難以進行辨認，還一度只找到一隻手臂，不得不拿這個去問家屬，看能不能辨認出身分」。

偏遠的帕扎爾哲克城鎮（Pazarcık）就位在這次大地震的震央上方，當地人苦苦等待救難人員到來。男子Hasan Çıtak絕望流淚，但仍抱持著爸媽、兄弟能在毀損住處倖存獲救的希望，「地震發生後，我就一直在這裡等救援人員過來」。

然而目擊者指出，6日那天晚上，也就是規模7.8地震發生24小時以內，還能聽到瓦礫堆下受困者的呼救聲，但到了7日上午，現場已變得寂靜無聲。有人說，地震發生後就衝到朋友家，有聽到對方的聲音，但過了一天，再也聽不到任何聲音，「如果救援者能早點到，也許就能救出這些人」。

6日凌晨的規模7.8強震和一連串餘震已奪走逾1.6萬條人命，土耳其死亡人數攀升至1萬2873人，敘利亞則有3162人，合計至少1萬6035人罹難，且仍有可能大幅上升。