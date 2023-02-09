強震來還是照三餐打！庫德族趁亂火箭襲邊境哨所　土耳其報復回擊

İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi. pic.twitter.com/YJlQcbc7zP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

記者羅翊宬／綜合報導

土耳其和敘利亞6日爆發規模7.8強震，導致目前逾1.6萬人不幸身亡。然而，來自庫德族的恐怖分子卻在地震後趁敵方收拾殘局之際，從敘利亞西北部向土耳其南部發動「卑鄙的襲擊」，發射多管火箭。對此，土耳其軍隊旋即向庫德族實施報復，目前土國軍隊並無遭受損失。

根據《土耳其廣播電視公司國際頻道》（TRT World），土耳其國防部於當地時間7日表示，庫德族人民保護部隊（YPG）、庫德工人黨（PKK）等恐怖分子從敘利亞西北部的泰勒理法特（Tel Rifaat）向土耳其南部基利斯省（Kilis Province）的翁庫比納（Oncupinar）邊境哨所地區發動了多管火箭襲擊。

土耳其國防部譴責庫德族恐怖分子，認為對方利用「地震」之天災，在7日早些時候發動了「卑鄙的襲擊」；不過聲明也強調，土耳其部隊並未遭受任何損害。

土耳其國防部透過推特在聲明中表示，「庫德族人民保護部隊、庫德工人黨『毫無人性』可言！他們居然趁地震之機，從泰勒理法特用多管火箭砲向我方邊防哨所負責區域發動了惡毒的襲擊。雖然我軍並無受傷或遭受損失，但我軍還是以恐怖分子為目標進行報復性的打擊。」