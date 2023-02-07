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多圖／土耳其災區水電全斷、沒人進得去　台灣中心亟需善款

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲土耳其在當地時間6日凌晨發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其在當地時間6日凌晨發生規模7.8強震。我國在土耳其民間組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心（簡稱土耳其台灣中心）」距離震央約1小時車程，該中心執行長裘振宇接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，由於中心位處基礎設施不足的地區，除了10萬餘名土耳其人，還有超過20萬名敘利亞難民，地震發生當下根本沒有人可以救援，倘若台灣民眾希望盡一份力，歡迎透過線上群眾募資平台捐款支持。

土耳其台灣中心是一個由台灣民間集資，並由台灣人在土耳其興建的組織，成立宗旨是為幫助敘利亞難民重建生活，該中心位於土耳其東南部，緊鄰敘利亞，距離此次震央僅約1個小時車程。

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

裘振宇說，土耳其強震發生當下，台灣中心內部約有20多位工作人員，以及500多位服務對象，由於建築本體是軍用混凝土牆所構成，挺過這場大地震，不管是建築物或人員均無傷亡，目前許多附近居民已前往中心避難。裘振宇在地震時人不在土耳其，而是在歐洲地區籌辦台灣建築界歐洲巡迴展，災後因為災區完全被封鎖，無法返回中心所在地。

「現在完全被封鎖，沒有人進得去，也沒有人出得來」，裘振宇說，當地夥伴回報災區情況並不樂觀，不僅不知道什麼時候才會開放，整個電網、瓦斯管線、水電系統都被強震摧毀，加上該地區剛好是敘利亞難民人口集中，基礎設施相當不足的區域，當地原本約有10萬餘名土耳其人，加上逾20萬敘利亞難民，原本的醫療設施、救護車就不足，地震發生當下根本沒有人可以救援，「當雷伊漢勒市的房子倒塌的時候，在第一時間其實是沒有救護車的。」

裘振宇擔憂，目前因為機場跑道、聯外道路嚴重受損，物資短時間可能要1、2天後才送得進去，「台灣中心面對巨大災難，不確定能夠撐多久」，最後重建的過程恐怕將會非常漫長，倘若台灣民眾希望盡一份力，歡迎透過線上群眾募資平台捐款支持。

此外，為了能將更完整的資訊藉由媒體朋友的力量進行傳播，裘振宇將於台灣時間8日上午10點舉辦線上媒體說明會，口述第一線災情狀況，並搭配在地成員所拍攝的照片進行分享，說明後續的相關規劃，希望能將當地第一線現況，以及後續人道救援規劃，盡快傳遞給台灣人民，發揮世界公民的精神。

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

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