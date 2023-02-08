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土耳其地震「若在台發生」災情曝！1斷層錯動害地表塌陷＋海水倒灌

▲▼土耳其強震、土耳其地震導致南部哈泰省（Hatay）傷亡慘重。（圖／路透）

▲土耳其強震傷亡慘重。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

土耳其周一發生規模7.8地震，意外造成死傷無數。中央氣象局表示，若台灣發生同樣規模的大地震，雖然一定會有災情，但不至於像土耳其如此嚴重，不過若是發生在台北的山腳斷層上，可能會出現地表大面積陷落或海水倒灌等情況。

氣象局地震中心主任陳國昌表示，土耳其的房屋中，鋼筋混凝土的比例非常少，從災情影片中可見，房屋被震垮後都只剩下支架，反觀台灣，雖然老舊建築多，但耐震強度都在一定標準之上，也都是以鋼筋混凝土建造，因此即使發生大地震，雖然一定會有災情，但不至於像土耳其這麼嚴重。

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▲▼ 地震中心主任陳國昌聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲地震中心主任陳國昌。（圖／記者黃國霖攝）

陳國昌表示，土耳其本次地震最大震度，換算下來等於台灣氣象局的6強等級，跟去年918花蓮大地震相同，不過當時只發生不到1秒的時間，這次土耳其則是6強的時間很長，才導致房屋陸續倒塌。

陳國昌表示，台灣發生規模7.8的地震的可能性相當低，地震規模大小的斷層錯動長度有關，規模7.8地震的斷層錯動長度至少要150公里以上，台灣達到這個標準的斷層很少，就算接近也都是活動較不激烈的斷層。不過他提醒，雖然地表上沒有這類斷層，但也許地底下仍有未發現的斷層達標。

另外，陳國昌表示，這類大地震若發生在台北的山腳斷層，由於地質結構特性，台北斷層會是「拉開以後崩裂」，錯動的能量非常大，會導致大面積的陷落，導致海水倒灌、積淹水、海嘯等，災情會相當慘重。

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