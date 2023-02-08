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社會 社會焦點 保障人權

台灣隊挺進土耳其重災區！第二批90人落地　毛英雄小跑步進機場

記者陳雕文、蔡怡萍／綜合報導

土耳其南部與敘利亞邊境地區6日清晨發生規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數已超過7900人，且人數還在持續攀升，各國紛紛投入救災人力與資源前往土耳其，台灣隊首批40人7日抵達伊斯坦堡後，受限於道路中斷等重重困難，花了整整一天才挺進重災區，目前最新進度已抵達分配的救災區域，正架設營地中；而第二梯次90人也降落伊斯坦堡機場。

▲▼台灣搜救隊第二梯次抵達土耳其機場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台灣搜救隊第二梯次也降落土耳其機場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼台灣搜救隊第二梯次抵達土耳其機場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「台灣汪汪隊」搜救犬也將投入搜救工作。（圖／記者陳雕文翻攝）

這起百年大震重創土耳其與敘利亞，也引發全球各國高度關注，調派救援人力趕赴災區搶救寶貴生命，台灣派出第一批搜救隊抵達伊斯坦堡後，從等待災區機場「塞車」緩解、協調使用軍機或卡車到雪路上行進，足足花了一整天才前進重災區，第一批40人與3隻搜救犬目前已抵達分配的救災區域，架設營地後盡快投入救災；第二批90人與2隻搜救犬目前也降落於伊斯坦堡機場。

消防署也指出，這次前往土耳其搜救隊是我國有史以來第一次專機出勤、也是單一任務出勤規模最大的一次。

第1梯次搜救隊隊伍與6.8噸搜救器材，已於外交部協助下，7日20時30分抵達阿達納機場，21時向聯合國國際搜救隊接待及撤離中心(RDC)報到完畢，續由RDC分派任務至阿達亞曼進行救援任務；2梯次搜救隊員由消防署、臺北市、臺中市及屏東縣政府消防局組成，由行政院長陳建仁親自授旗，叮囑因災區餘震不斷，且氣候寒冷，請搜救人員作好自身安全管理並注意保暖，希望能儘速進入災區搶救受困民眾。

▲▼土耳其強震,敘利亞。（圖／路透）

▲土耳其、敘利亞強震已造成近8000人罹難，各國援助紛紛集結湧入。（圖／路透）

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