土耳其震災「屍體丟路邊數小時」　救援太慢！家屬徒手搬瓦礫找人

▲土耳其大地震後，南部哈泰省（Hatay）目前死亡人數達到全國最高。外媒稱，當地許多屍體被棄置街上數小時。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其與敘利亞接壤地區6日接連發生規模7.8與7.5強震，約有70個國家正在向土耳其提供援助。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）宣布重災區10個省份進入3個月的緊急狀態，以便接收救援人力與資源，但沒有進一步說明細節做法。然而，越來越多災民對救援太慢感到憤怒，許多屍體被棄置於街道上數小時。

▲土耳其南部哈泰省5歲女童魯茲加爾（Muhammet Ruzgar）被從受損建築物中救出。（圖／路透）

截至台灣時間8日上午10時，土耳其強震死傷人數增至5894死、3萬4810傷；敘利亞則有2032死、4049傷，兩國合計共7926死、3萬8959傷。據美聯社報導，過去2天雖傳出兒童、新生兒獲救的好消息，但部分地區民眾卻對救援進展緩慢感到絕望，並且愈發憤怒。

被夾在敘利亞與地中海之間的土國南部哈泰省（Hatay）救援工作遲滯，死亡人數達1647人，是死者最多的省份。居民Osman Can Taninmis說，「我們就像在地獄裡醒來」。他還有家人仍被壓在廢墟下，但「我們完全無法回報任何事情，沒有援助正在趕來，也不會來。我們聯繫不上任何人，到處都被摧毀了。」據BBC報導，哈泰省首府安塔基亞市（Antakya）有一些屍體被棄置在街道上數小時，與此同時，救難人員與救護車仍在努力應對這場大規模災難。

▲哈泰省一名男子蹲坐廢墟旁，看著一具被布巾覆蓋的遺體。（圖／路透）

安塔基亞市失蹤者的家屬自己帶著大錘和其他工具，徒手搬開廢墟石塊，尋找親人下落。有人發現被壓在其中的一名男子和一名女孩的屍體，打電話給救災當局，希望他們協助以電動工具開挖，但卻遭到拒絕，原因是他們必須集中資源拯救那些還活著的人。當地一名女子也表示，她給了救援人員男友住家的現場照片，說那裡可能有11人受困，但救援進度最終沒有下文，起初廢墟裡還傳來呼救聲，數小時後已是一片沉寂。

▲土耳其當地民眾自行在倒塌的廢墟中尋找失蹤的親友。（圖／路透）

靠近第二次規模7.5主震震央的卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）地區，因為路途堵塞，救援到達時間比預計得更晚，生活街頭的倖存者被迫找家具來燃燒取暖，以度過寒夜。港口城市伊斯肯德隆（Iskenderun）情況類似，許多流離失所者在遠離建築物的空曠地上避難。當地醫院一名醫師向路透社表示，「我震驚崩潰，看到裡面到處都是屍體，雖然我的專業知識讓我看慣了遺體，但這場面對我而言也很艱難。」