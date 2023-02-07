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洗激情鴛鴦浴！女友「1舉動」喊舒服　他嚇壞秒軟：沒感覺了

洗澡,浴室,淋浴間,浴袍,廁所（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

男網友日前和女友初次洗鴛鴦浴，原本還期待會上演浴室激情戰，沒想到對方1舉動，讓他氣憤又錯愕；不僅如此，在他激動質問之下，女方還一副理所當然地回，「很舒服好嘛！」

男網友日前在論壇zuvio傻眼發文，「今天跟女友一起洗澡，結果女友做了一件讓我很驚訝的事情，那時候熱水剛好，很冷的她先拿起來沖，接下來就這樣尿下去了。」

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他接著驚呼，女友的尿很黃，加上碰到熱水，尿騷味超級無敵明顯；更錯愕的是，當他質問對方，是不是偷尿尿時，女友竟回，「對啊！但我光明正大尿出來啊」、「我洗澡都直接沖著尿，而且很舒服好嘛！碰到熱水就一股尿意，順勢就尿了啊！」

看到女友如此理直氣壯，原PO氣得反駁，「我完全不能接受，覺得很噁，要尿尿就去馬桶，妳這樣尿尿我等等腳也踩到妳的尿了。」

▲▼免治馬桶。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

語畢，他連忙拿水沖腳，接著走出浴室，「我真的不懂為什麼女生可以這麼噁欸？原本想來個浴室激情戰都沒感覺了，先說我跟女友才在一起1個多月，所以不太了解她之前的習慣，也是第一次一起洗澡。」

沒想到，風向超意外，許多網友紛紛幫緩頰，「還好吧！衛生習慣問題，兩位還是多溝通吧」、「我女生我也直接尿，洗澡就順便阿，還能省水」、「我跟我女友也直接尿，很奇怪嗎」、「尿回去阿」、「有些人好像覺得這樣很有情趣」；不過也有人點出癥結點，直言「並不是尿不尿的問題，而是兩人一起洗澡時，這樣做應不應該。」

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