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撞見搭訕妹要男友IG　不死心「1句話」正宮傻了！網笑：給他讚

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲男友被搭訕，女子的反應讓原PO傻眼。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到男友被搭訕，女子1反應讓她超傻眼！一位女網友在Dcard發文，說她和男友去逛百貨公司，上完廁所出來，發現女路人在搭訕男友、要IG，聽到男友說「我有女朋友了耶！」女方卻回「所以？有女友不能要IG？兩碼子的事吧？」原PO不禁無奈，「怎麼有這種女生……？是我有問題還是她的問題？」

這位女網友發文「為什麼就是有這種女生？」文中表示，「和男友去百貨公司逛街，我想先去上廁所，我男友說好，他在外面等我」，結果走出廁所時，發現有個女子在跟男友說話，當時以為是熟人，就沒有前進一步，但仔細一聽才知道，女生是來要男友IG的。

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原PO男友面對女子只回，「不好意思，我有女朋友了耶！」沒想到女方卻不死心，「啊所以？有女友不能要IG？兩碼子的事吧？」男友就尷尬回，「我沒有IG！抱歉！」女子才悻悻然走掉。

貼文一出，許多人也覺得頗傻眼，「要不到IG還惱羞，人家該給的嗎」、「有時候被要IG，如果回答我有男友了，還會被嗆說：只是要IG又沒有要幹嘛」、「我遇過更誇張的，我去買飲料，因為不好停車，我老公在車上等我，就在我等飲料時，有個女的直接開車門上車坐在我的副駕駛座位，跟我老公搭訕。」

其中，不少網友則大讚原PO男友，「這表示妳男友的外在條件不錯，他也懂得自律避嫌，你們要多多珍惜彼此」、「給妳男友一個讚，那女生真的是……」、「妳男友不錯！如果是我前任，巴不得女生來問他IG，他平常就IG加一堆正妹了」、「妳男友也蠻可愛的，一開始直接說沒用IG就好，男友對妳很忠誠，讚讚！」

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