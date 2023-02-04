交往5年！90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

▲非新聞當事人。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

金錢觀沒共識，就怕婚後說到錢傷感情！一名男網友透露，女友條件完美又對他非常好，唯獨就是物慾高，錢花在保養品買包、吃高檔餐廳等，幾乎可以把80至90K的薪水花掉，讓原PO傻眼不已。如今兩方交往5年，原PO卻害怕結婚後，金錢付出會不平等，「這個婚到底該不該結？」

一名男網友在Dcard表示，女友處處都好，聰明、漂亮、不錯的收入，平時也對原PO很用心，不過近日聊起結婚話題時，卻讓原PO猶豫是否走入婚姻，「唯一最大的缺點，就是她物慾超級高。」

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原PO透露，女友幾乎當月光族，買包、衣服、保養品、做臉美甲、出遊吃高檔餐廳等，都是花錢不手軟，本以為她賺得不多，所以花光很正常，殊不知原PO深入瞭解後，原來女友月收8至9萬元，但存款不到20萬元，「賺這麼多...為什麼不存一些起來？」

原PO接著自曝，本身收入也8至9萬，每月都能存3至4萬，目前存款也有破百萬了。對此，女友主張沒有負債，也都是花自己的錢，「把錢拿來享受生活有什麼不對？」而原PO直言，結婚成家處處會用到錢，「不先未雨綢繆...我會很沒有安全感。」

女友則認為，「你已經存那麼多了，為什麼要擔心錢的事？我的用錢觀就是這樣子，而且我也不是沒存款，只是少了一點，我也從沒亂花過你的錢啊！」上述一番話，讓原PO更對結婚感到畏懼，「萬一婚後...她還是不存錢，不就代表只有我在為家裡存錢？」

針對金錢價值觀沒有共識，原PO拋出現實面坦言，不想有計較的心態，但又感覺不平等，假若結婚後，「她真的急用錢，我怎麼可能不給錢？這個婚到底該不該結...都談了5年了也不能再拖了。」

底下網友熱議，「用錢觀念很重要，未來一定會因為這個吵架甚至離婚，確定女生有想結婚的想法嗎」、「從你文中看得出，其實你自己心裡很清楚」、「沒有誰對誰錯，只是價值觀太不一樣，如果你真的不能接受，她也不想改變生活模式，那還是好聚好散吧。不管男女都應該為家庭存錢出力，不然聽起來很像她獨自享樂」、「真的要討論出共識，確定了再結婚比較好，我也是存錢派，完全不能接受另一半不存錢」、「看她願不願意拿出薪水一起支撐家庭，比例的部分就看怎麼溝通了」、「如果雙方有意結婚，可先以平等分配的方式經營，買房一起出名字掛兩人」。

▼女友賺90K，但存款不到20萬元。（示意圖／記者李佳蓉攝）

