求換上情趣睡衣…女友前戲突「冒出1句」　男怒撲倒她大戰300回合

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶在翻雲覆雨的時候，聽到什麼話最容易冷掉呢？一名網友表示，近日想看女友穿情趣睡衣，為愛愛增加一點樂趣，結果在進入前戲之前，對方突然冒出1句話，讓他瞬間無言，最後只能怒撲倒女友大戰300回合收場。不少人看了也都傻眼，表示「你女友真的很白目」。

原PO在Dcard發文表示，一直都知道女友有買過一套情趣睡衣，近日睡覺的時候，就拜託對方換上那件衣服看看。女方換上戰袍之後，他瞬間燃起性慾，準備要大戰300回合，但正當準備進入前戲的時候，對方突然說「我想一下這套上次穿是什麼時候啊？」

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原PO透露，當下瞬間變得超級尷尬，「好險貼心的我就趕快把她推倒，避免氣氛凝結」。他也說，事後回想當時的狀況，認為說話前真的要先經過大腦，否則真的覺得很解（掃興），且認為在愛愛的時候提到前伴侶，就跟講到「前女友」這個禁忌話題一樣，不會有什麼正面效果。

不少人看到後紛紛表示，「你女友說話不懂得看場合，這種人的不得體會在各種場合突然出現，丟臉且讓人厭惡」、「我的話會爆氣欸…而且這件她跟前男友用過，我就不想她用在我身上了，上次就是這樣叫她丟掉」、「我會把那件丟了，以後我買」、「我覺得你事後還是要跟她溝通，這感覺很不尊重」、「跟前任穿過的我一定丟掉，交新的男友的時候再買新的，不然好奇怪」。