6年前爆紅！住家樓下「胖老爹默默收了」震驚他　網喊2致命傷

▲胖老爹曾紅極一時。（圖／記者黃君瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美式炸雞店「胖老爹」6年前以黑馬之姿崛起，加盟店遍地開花；不過，一名網友昨震驚發現，住家樓下的胖老爹竟默默關店。話題掀起熱論，有的人不禁感慨，也有許多鄉民點出退坑原因。

網友在PTT發文表示，「我家樓下原本有一間胖老爹，久久會關照一下，因為很方便，下樓隔壁兩間就是，打電話先訂，再走路去拿就可以了。」

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他接著提到，過年前還訂過一次，直到昨天休假，想說來吃個胖老爹，結果打電話都沒人接，氣得他騎車出去吃八方，「經過胖老爹一看，連抗棒（招牌）都沒了，真的倒了。」

▲原PO家樓下的胖老爹倒了。（圖／翻攝自PTT）

綜合網友退坑理由，最多人嫌「等待時間太久」，紛紛吐槽「都要等超久，沒人也要等20分以上」、「買過一次就不想買，浪費時間」、「炸的時間太久了，雖然真的很香」、「不健康又要等超久」、「就態度+花時間+漲價」、「真的不知道在等什麼，炸個雞頂多幾分鐘」、「點過一次，另一半等到氣炸，害我不用吃就先飽了」；也有人認為，是因為漲價的緣故。

另外，先前就有許多網友表示，吃起來太油了，「很香很好吃，可是好油膩」、「我真的不知道好吃在哪，倒是每次經過，就一股很詭異的奶油味道飄出」、「很久沒吃了，上次吃覺得真的太油了」、「本來還不錯，但我這的分店聖誕和跨年雷了我兩次，就拉黑了」、「好吃，但是很快就膩了」、「有個奶味，聞久有點噁心」。

不過，還是有忠實顧客留言幫補血，「胖老爹真的好香啊」、「現炸真的很好吃」、「唯一支持基隆中山店」。