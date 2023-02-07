一堆遊客闖「北海道1地」犯大忌！恐釀千萬損失　達人示警：會法辦

▲很多遊客無視警告牌。（圖／翻攝自臉書／富良野美瑛広域観光推進協議会）

記者周亭瑋／綜合報導

自去年10月日本開放自由行後，大票台灣旅客蜂擁而至，熱愛日本的前台大感染科醫師林氏璧，稍早在臉書發文示警，表示許多前往北海道的遊客無視警告牌，闖入被厚雪覆蓋的農地，而此舉可能造成幾千萬，甚至幾億日圓的損失，違者也會被送辦。

「請不要進入私人農地拍照！」林氏璧稍早在臉書轉發，「富良野美瑛広域観光推進協議会」的緊急通知，表示這片雪原下生長著重要的農作物，也是農民們的私人土地；然而，許多遊客無視禁止進入的告示，擅闖此地拍照、行走。

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協議會直言，一個人的「一下下而已沒關係吧」，積累起來就會造成幾百萬、幾千萬，甚至幾億日圓的巨大損失，於是呼籲各國遊客，不要進入農場。

林氏璧直言，「這個狀況在冬天的富良野美瑛之前就常發生，現在因為觀光客又回來了，當地人的噩夢也回來了。這幾天日本的新聞都有討論，外國觀光客造成的觀光被害。」

▲在厚厚的雪下，是一大片農地。（圖／翻攝自臉書／富良野美瑛広域観光推進協議会）

他接著提到，這些雪下面都是農地，觀光客的鞋可能帶著病原菌或害蟲，進而影響農作物的生長，「已經有各國語言的牌子，寫禁止進入違者送警法辦，很多人卻還是可以大剌剌地從牌子旁邊走進去，真是無法想像。希望大家到北海道時多注意喔！」

對此，網友們紛紛回應，「在那範圍拉起封鎖線或鐵絲網，最好通個電」、「大家一起做好旅人，不要傷害台灣旅人在國外的形象」、「只好拉起命案現場的黃色警示條，然後隨處撒上一些草莓果醬」、「近期去了3次日本，大部分海外遊客都是台灣人跟越南泰國人，大聲喧嘩、餐盤不收、呼朋引伴大喊，為了拍網美照、打卡無所不用其極，沒有裝備也爬上去，站在雪道中間自拍，很要命」。