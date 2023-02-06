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男友纏綿「見1幕」秒變臉！從此拒碰她　妹子心碎：是天生的

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前和男友纏綿時，對方疑似瞥見她私密處「有異樣」，於是從此拒絕碰她，態度也180度大轉變，讓她傷心又自卑，也萌生分手的念頭。而網友們看完則替她抱不平，紛紛怒道「這種男生留著幹嘛」、「不分手等什麼」。

女網友在Dcard委屈發文，「有次男友跟我愛愛，可能看到我小陰唇，有一邊有點長跟黑黑的，但這是天生的，至此後他不再碰我，對我態度完全改變，這個要分手嗎？」

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原PO難過表示，只要提到相關話題，對方都避而不談；重點是，在還沒看到她的私密處前，男友都很正常，「有其他女孩的男友也會這樣嗎？好傷心......。」

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，大票網友清一色勸分手，「單純就是你男友無知又沒禮貌」、「快分！去找個有常識、正常的在一起，那種活在A片裡的，讓他一輩子都自己擼」、「我兩邊都黑黑長長皺皺的，男友還是很愛」、「不分手是在等跨年？」「放生吧！這種男人不要也罷，難道他性器官就很完美，每個人生下來身體外觀就不同，因為這樣就嫌棄，根本就是渣男」。

另外，也有類似情況的女生表示，「我的小陰唇跟妳一樣，一開始我也有點緊張，但我男友看到後，表示每個人私密處都是不一樣的，之後就開始玩它，然後我也是男友的第一個愛愛對象，所以這並不是處男的原因」、「我的也是偏黑，而且一直覺得自己的小陰唇很長，第一次愛愛有和男友解釋，他也知道，之後每次愛愛都很正常，男友也很喜歡玩」、「我跟妳一樣，男友完全還是愛死，一開始還都不敢給他看，後來鼓起勇氣跟他說我的問題，瘋狂做心理預設，結果他看到傻眼，覺得根本沒差」。

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