月薪7萬！28K女友嫌少「羞辱1句」放生　友曝超狂身家：沒福氣

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨發文替哥們抱不平，好友月薪7萬左右，對女友也相當大方；沒想到，女生自己領28K薪水，卻嫌他賺太少，甚至毫不留情地斬斷3年感情，這讓他氣憤不已，同時又忍不住笑揭男方雄厚的身家。

男網友昨日在「匿名2公社」發文，表示兄弟在元宵時失戀了，是交往3年多的女友提分手，原因是嫌男方月薪7萬太少，還羞辱道「低於10萬的男生都是廢物。」

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莫名躺槍的他直言，「兄弟是個很重感情的人，對女生也很大方，我結婚的時候，送我跟老婆一對金戒指，對他的女友更不用說，帶去日本旅遊也沒讓女生出過錢。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對於女方如此決絕又勢利，原PO忍不住怒喊，「林XX妳是一個沒有福氣的人，妳失去一個對妳好到毫無保留的人，嫌棄我朋友才賺7萬左右；但妳不知道是，他有3間千萬的透天及兩塊農地，就算不工作也不會餓死！」

最後，他也不忘安慰哥們，「兄弟，其實你根本不需要那麼難過，人生要往前走，事情要往好的想，至少你沒跟那麼爛的人結婚，至少3年多的時光，你用的都是別人的老婆，不虧......。」

對此，網友們紛紛回應，「下一個更好啦」、「就怕沒玩過騎馬打仗」、「請問你兄弟還缺男朋友嗎？」「遇到這種的能夠全身而退，算有福氣了」、「敢問兄弟今年貴庚」。