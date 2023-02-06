星雲大師病痛纏身　慧傳曝他心境「老病死生」：來世還要做佛僧

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

佛光山今天（6日）早上證實，佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。他的弟子慧傳法師則透露，人有生老病死，但星雲大師則用「老死病生」的角度看待，意思是生生不息，在輪迴中他是沒有罣礙，大師生前更說，來世還要做和尚。

▲佛光山星雲大師圓寂。（資料照／民眾提供）

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佛光山常務副住持兼都兼院院長慧傳法師今日上午接受媒體聯訪時表示，開山星雲大師年齡已有97歲，出家時間也有85個年頭，甚至出家受戒也有82年，來到台灣弘揚佛法也有70個年頭，他的一生弘揚佛法，貢獻是無可限量。

慧傳法師指出，昨日(2月5日)下午5點，星雲大師在眾弟子的念佛聲中安詳的逝寂，我們非常感念師父上人，疼愛我們、也疼愛眾生。

▲星雲大師40歲時，來到高雄大樹開創佛光山，56年來建設莊嚴的人間淨土，圖為大師開山。（圖／佛光山提供）

慧傳法師表示，每個人都有生老病死，但是星雲大師將生老病死從另個角度來說明，叫做「老病死生」，意思是，人死後還會生，生了後又會死，生生不息、循環不已。星雲大師還告訴他們，他來世還要做和尚，也就是說，在生死輪迴中，他是自由自在、沒有罣礙。

慧傳法師透露，曾有弟子問星雲大師，「老了、病了應該怎麼面對？」當時星雲大師則說一句感動的話，他說：「我沒有病耶！我只是活動不方便而已，我的內心裏面是自由自在、歡喜，我與病為友」。

▲星雲大師所使用過的袈裟及僧鞋等，皆陳列在佛光山宗史館內，供人瞻仰。（圖╱佛光山提供）

星雲大師也常常告訴弟子和信徒，「我要用生命祝福每一個人，願你們每一個人都幸福快樂、平安健康」，他認為這是大師面對病苦時，內心的寫照，「今天雖然星雲大師離開我們，但是他的深深言教，都刻在我們心裡面。」