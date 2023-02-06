星雲法師「真身封龕」畫面曝　今起7天「弟子24小時輪流守靈」

▲星雲大師真身起龕移靈儀式。（圖／佛光山提供，下同）

記者陳宏瑞、蔡怡萍／高雄報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲，今（6）日上午於佛光山傳燈樓舉行星雲大師法體真身封龕典禮，僧信二眾在天色拂曉的清晨列隊跪接，整齊莊嚴的隊伍一路從傳燈樓綿延至佛光山雲居樓，由佛光山住持心保和尚、退居和尚心定和尚、心培和尚擔任主法和尚，為大師的法體真身進行封龕，場面肅穆莊嚴。

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「南無本師釋迦牟尼佛」聖號繚繞佛光山總本山的梵音中，佛光山住持心保和尚於2月6日清晨5時，在大雄寶殿集結全山僧信，難掩悲痛宣布：「師父上人已經化世圓滿，安祥圓寂。」

「師父上人非常安詳，在大眾念佛聲中圓寂」佛光山常務副住持暨都監院院長慧傳法師也表示，「現在最重要的是大家團結一心共度難關」。

隨後進行大師法體真身起龕移靈，四眾弟子夾道跪迎、恭敬向大師頂禮三拜，回想起恩師的慈悲教誨、難掩內心悲慟，溢於言表，令人動容。

星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式會場布置莊嚴隆重，兩旁並陳列一幅幅大師從年輕時渡海來台弘法、篳路藍縷闢建佛光山、開創人間佛教的珍貴照片，述說大師80餘年來弘法歷程走過的心路點滴，大師風範永留人間、淵遠流長。

星雲大師於2月5日下午5時在眾弟子虔誠念佛聲中圓寂涅槃、享耆壽97歲。星雲大師一生弘法五大洲、度眾千萬人，為佛教奉獻所有、為眾生竭盡所能。大師心心念念始終是佛教、是眾生，時刻體現菩薩道、功圓果滿；大師今日法身雖短暫告別，他日將乘願再來，行菩薩道、再續法緣；四眾弟子亦將遵從大師咐囑，荷擔家業、傳承宗風。

慧傳法師說明，大師的法體真身今（6）起在雲居樓一連七天，每天早上9時到下午5時開放信眾追思緬懷，並由傳燈會安排眾弟子24小時輪流守靈；圓寂讚頌典禮預定2月13日下周一上午9時，於佛光山雲居樓舉行。