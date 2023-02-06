色男搭訕女大生　強搭肩20秒挨告性騷！「摸太久」改判強制罪

▲高雄張姓男子在校門口以搭肩動作搭訕女大生，挨告性騷擾，法官審理後，改判張男強制罪。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄張姓男子於某大學校門口藉故搭訕女大生，還將手搭在她肩上並滑動撫摸到手肘處。女大生事後報警，檢方依違反性騷擾防治法起訴張男。橋頭地院審理，認為張男觸碰女大生長達20秒，不符合性騷擾防治法「偷襲式、短暫式」的構成要件，但已侵害她人身自由，依犯強制罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。

判決指出，張男於前年11月8日傍晚6時許在某大學門口，想認識剛巧路過的女大生婷婷(化名)，就從後方伸手搭住她肩膀，婷婷連忙回頭查看，張男則持續把手搭在她肩上，攀談過程中身體不斷靠近，以至於婷婷整個人驚恐往牆壁靠攏，最後緊貼在牆上，張男則以手掌貼著婷婷肌膚，從肩膀往下滑動摸到手肘處，直到對話結束，婷婷才趁隙逃離，並報警處理。檢方認為張男乘人不及抗拒，觸摸婷婷身體隱私處，依違反性騷擾防治法起訴張男。

全案審理時，張男坦承向婷婷搭訕問話，還把手放在她肩上較久等事實，但辯稱只是想向她詢問附近租屋資訊，真心誠意想認識她。而且婷婷當下也沒有慌忙逃脫或求援，也回答他租屋資訊可以看學校公佈欄，而他問完話就將手放開了。

法官查看監視畫面，認為「性騷擾」是指對被害人身體做偷襲式、短暫性、有性暗示的不當觸摸，含有調戲意味，而使人不舒服的感覺。而張男出手搭住婷婷肩膀並撫摸手臂的行為，過程長達20秒，並非偷襲式、短暫式的觸摸，與性騷擾構成要件不合。

法官指出，張男與婷婷素不相識，卻憑藉身形優勢，強行搭肩並撫觸她手臂，直到張男鬆手婷婷才能趁隙離去，已妨害婷婷身體動作及自由離去的權利，依犯強制罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元，全案還可上訴。