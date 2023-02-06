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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

追悼星雲　陳其邁哀慟連道感謝：面對困難常向他請益

▲星雲大師所使用過的袈裟及僧鞋等，皆陳列在佛光山宗史館內，供人瞻仰。（圖╱佛光山提供）

▲星雲大師所使用過的袈裟及僧鞋等，皆陳列在佛光山宗史館內，供人瞻仰。（圖╱佛光山提供）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。高雄市長陳其邁也新增公務行程，前往佛光山追思，受訪時，他也感謝大師，在他擔任公職期間常智慧點撥，也感謝大師在社福救助、文化教育方面的付出。

陳其邁昨日聽聞消息，心中萬般不捨，表達最深哀悼之意，並指示成立專案小組，由秘書長擔任召集人，全力配合協助治喪事宜。他也讚揚，星雲大師不僅是高雄的榮耀，更是眾生內心敬重的長輩，總在眾生面臨苦難時，聞聲救苦、照拂眾生。

▲高雄市長陳其邁前往佛光山追思星雲法師。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市長陳其邁前往佛光山追思星雲法師。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁今日上午11點前往佛光山追思緬懷，受訪時表示，大師在1967年到佛光山開山後，除了提倡人間佛教，以文化弘揚佛法，以教育培育人才，以福利造福社會，以共修淨化人心，這幾年可以說是聞聲救苦，不僅弘揚佛法，也在文化、教育和慈善事業都獲得舉世敬重，可以說是高雄的榮耀，大師過世，我們真的感到哀痛，也祈願大師能夠續佛慧命、乘願再來。

陳其邁表示，病情部分由寺方說明，不過昨日下午他就接到寺方通知，我們都為大師祈願祈福，希望他能身體健康，但是稍晚就接到不幸的消息，當然非常不捨，但能平安和祥的離世，很感謝醫院的照顧。

▲▼星雲大師圓寂讚頌會場，佛光山。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲星雲大師圓寂讚頌會場。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁說，去年到佛光山祈福時，是大師生日，那時他的身體已不是很好，又在疫情期間，我們也盡量減少接觸機會，這也是寺方和醫院的建議。

陳其邁也感嘆，他擔任公職期間，大師給他很多人生的祈禱，尤其在面對困難、疑惑時，也常常向大師請益，真的非常謝謝大師，不僅是對他個人，還有對高雄市民，在社會福利、救助、文化教育各領域的付出。

▲▼ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

▲▼ 星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

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