快訊／星雲法師圓寂！佛光山宣布「每日0900~1700點」開放弔唁

記者許宥孺／高雄報導

佛光山今天（6日）早上證實，佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。即日起，佛光山暫停對外任何活動，每日上午9點至下午5點開放弔唁。

▲星雲大師所使用過的袈裟及僧鞋等，皆陳列在佛光山宗史館內，供人瞻仰。（圖╱佛光山提供）

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佛光山透過《人間通訊社》表示，今日清晨5時，天未破曉之際，佛光山總本山千名僧信二眾長跪於大雄寶殿內，聆聽宗長心保和尚沉痛宣布，「佛光山開山星雲法師住世緣盡，於2月5日下午5時，於莊嚴念佛聲中，安詳捨報於佛光山傳燈樓開山寮，享耆壽97歲。」

▲佛光山開山星雲大師為臨濟正宗第48世、佛光堂上第一世開山祖師。（圖／佛光山提供）

佛光山提到，星雲法師一生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，開山56年來，於全球創建300餘所寺院、台美澳菲等地創辦5所大學、佛光會員數百萬人，利益無數人。面對如此佛教一代大師人天眼滅，般若舟沉，大眾痛失依怙，同聲祈願大師能乘願再來。

佛光山也貼出公告指出，即日起，佛光山暫停對外任何活動，謹於每日上午9點至下午5點開放弔唁，請有緣者至佛光山雲居樓追思緬懷。

佛光山也公開訃聞，表示將謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會，不個別發訃聞，不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車，並擇於2月13日（農曆正月23日）上午9時，於佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮。

▲佛光山公告開放弔唁時間。（圖／佛光山提供）