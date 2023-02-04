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砍卸任元首禮遇？王鴻薇罵髮夾彎　她曝藍委杯葛紀錄：王委員去查查

▲▼國民黨杯葛卸任總統副總統禮遇條例修法。（圖／翻攝劉世芳臉書）

▲國民黨杯葛卸任總統副總統禮遇條例修法。（圖／翻攝劉世芳臉書）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇提案卸任正副總統禮遇金降至7.5萬元，結果提案文字和民進黨立委劉世芳2017年所提內容如出一轍，劉也酸「謝謝委員賞識」，讓王鴻薇氣炸反罵「我支持妳的提案，妳應該要感謝我才對，在心虛什麼？」劉世芳4日感嘆，王鴻薇可以去查當年國民黨怎麼杯葛的，更要搞清楚國民黨是否同意，否則屆時審查時又反對，豈不可惜？

王鴻薇昨舉行記者會，表示將成全行政院長陳建仁當年任軍公教年改召集人的承諾，提案將正副總統卸任禮遇金降至7.5萬元。王鴻薇也提及，陳建仁當軍公教年改召集人時，數次喊話正副總統卸任後得共體時艱，公開表明已與總統蔡英文說好，卸任禮遇要從30萬降到7.5萬；在這之後，立委劉世芳等人提案要把正副總統卸任禮遇金一律修到8萬元。

同日，劉世芳在臉書說，當年審查法案時，無論是在委員會審查或是政黨協商階段，都在時任國民黨立法院黨團書記長王育敏在內的多位國民黨立委杯葛下，使修正條例因屆期不連續功虧一簣、無法順利三讀。劉表示，她看了王鴻薇的提案文字之後，發現除了金額與少數用字以外，幾乎如出一轍，無論如何，「謝謝王委員的賞識與借鑒呢！」

雖然劉世芳全文未提到抄襲一詞，但王鴻薇仍氣炸反嗆，她昨提出「卸任總統副總統禮遇金」修正法案後，民進黨開始群起圍攻，最離譜的劉世芳在臉書說，「王鴻薇抄襲劉世芳的提案」簡直荒唐可笑，「現在我支持妳的提案，妳應該要支持我、感謝我才對，劉世芳在心虛什麼？」

對此，劉世芳表示，王鴻薇可能不太了解當年的審查過程，自己感到有些無奈，請王委員自行查閱立法院公報第106期第65卷委員會紀錄，貴黨委員當時的杯葛立場寫得清清楚楚。

劉世芳指出，如果國民黨幡然悔悟，真的要修此條例，自己建議是必須「溯及既往」，回到當時被國民黨杯葛影響時點，也就是過去有領禮遇金的卸任正副總統，也應繳回溢領部分。

劉世芳表示，這一點請王鴻薇必須搞清楚，到底貴黨是否同意此作法？否則到審查時國民黨團又再度反對，豈不可惜？

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