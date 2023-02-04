首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

▲行政院長陳建仁首辦IG帳號。（圖／翻攝自Instagram／cjchen2023，下同）

記者詹宜庭／台北報導

新任行政院長陳建仁為增強與年輕世代朋友的互動，3日申辦了新的Instagram帳號；截至4日10時54分止，該帳號已擁有9522位粉絲追蹤。對此，陳建仁受訪時回應，很多朋友告訴他，年輕人現在都使用IG，不用臉書，所以他也努力學習如何使用IG，想把要和年輕人溝通的事情透過IG來一起溝通。

陳建仁3日在臉書上表示，幕僚向他說「現在有許多年輕朋友們都使用IG」，而他認為自己內心也很年輕，所以也去辦了IG帳號「cjchen2023」，雖然還不太會使用，但歡迎大家來IG上找他玩，並呼籲網友們多幫他分享給年輕朋友們追蹤。

陳建仁昨日也在IG上發出一張與兔子抱枕合照的照片，他表示，去高雄時收到高雄市長陳其邁送的禮物，是超可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」抱枕，「ㄇㄚˊ幾兔」不僅是元宵燈會討論度超高的主燈，更是來自高雄創作者的原創IP，「謝謝暖男其邁市長帶來這個療癒的禮物！」而陳其邁則在貼文下方留言回應，「中央地方一起持續『ㄇㄚˊ幾』合作拚發展。」

陳建仁4日與副院長鄭文燦等人視察桃園市政府社會局安家實物銀行時，被媒體問及「辦了IG後，有跟年輕人覺得更貼近嗎？」他回應，身在自由民主多元開放的國家，政府有責任公開透明向所有的民眾說明政府施政，很多朋友告訴他，年輕人現在都使用IG而不用臉書，所以他也努力學習IG，想把要和年輕人溝通的事情透過IG來一起溝通。