網路聲量被陳建仁超車！　賴清德2024總統選舉「兩大隱憂」曝光

▲賴清德與陳建仁聲量比較。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，下同，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，今年1月23日至2月1日期間，副總統賴清德與行政院長陳建仁的網路聲量走勢。結果顯示，賴清德原本每日獲得超過4千則的網路聲量，在陳建仁宣布接掌閣揆後被超車，甚至受到黨內部分綠營支持者冷落。因此，中心認為，如何維持討論度以及面對兩岸論述，是賴在競選2024總統的兩大挑戰。

中心指出，自上月25日起，陳建仁聲量與賴清德逐漸拉開差距，甚至在正式上任後連續兩天聲量破萬，最高達到21958萬則聲量。這也顯示，賴清德雖然身兼副總統與民進黨主席兩職務，但如何吸引民眾注意、獲得鎂光燈並維持討論度，仍是一大考驗。

中心說明，賴清德網路聲量被陳建仁超車的主要原因，是因為陳建仁正式上任前遭受在野黨的各種攻擊，包括涉抄襲爭議、從中研院借調仍保有高薪研究員職位、力挺高端疫苗等。陳建仁雖然未親上火線回應，但綠營提供的聲援讓陳建仁的網路聲量越疊越高。

中心也進一步分析，親綠粉專提及賴清德及陳建仁的相關數據，結果顯示，綠營支持者臉書提到賴清德的貼文僅約45則，陳建仁的相關貼文卻有155則；互動數部分，賴清德僅1.9萬，陳建仁則高達18.5萬。由此可知，綠營支持者近期不管是主動聲援、發文提及，或者貼文引發的迴響和討論度，陳建仁都完勝賴清德。

中心透露，總統蔡英文粉絲在網路上的表現相當活躍，他們積極吹捧「大仁哥」陳建仁，並隱隱冷落接掌民進黨主席的賴清德，即便賴清德祭出打擊黑金、整頓黨紀、訴求團結等口號，仍然無法在網路上颳起「賴神」旋風。

「賴清德除了受到黨內部分綠營支持者冷落，他的兩岸論述也受到外界高度檢驗」，中心表示，目前兩岸及國際情勢與2016年蔡英文首度當選總統時已完全不同，賴清德需要花更多時間證明他有能力維持兩岸現狀穩定，否則挑戰也只會越來越多。