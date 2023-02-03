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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

左酸王鴻薇、右嗆林奕華！高嘉瑜批國民黨沒人才　大勝後完全無視人民

▲▼高嘉瑜受訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨近期因世代交替議題爭論不斷，黨內殺得刀刀見骨，民進黨立委高嘉瑜3日則細數藍營近期爭議，她表示，什麼樣的理由非得要71歲的前南投縣長林明溱無縫接軌立委？就職十幾天的議員可以轉戰立委補選？甚至有前立委當副市長後沒收補選，直接讓大安區沒了中央民代，國民黨因爲九合一大勝，氣勢高漲，完全無視人民及社會觀感。

對於藍營世代交替議題，高嘉瑜表示，荒謬的大風吹。大風吹，吹什麼？吹，只是因為權力，什麼位子都能換。吹的全不是為了人民和福祉，全都是算計和權力。

南投立委補選部分，前南投縣長林明溱才剛卸任，馬上投入立委補選，高嘉瑜質疑，是什麼樣的原因，非71歲的林明溱不可？一定要71歲的林明溱當完馬上無縫接軌轉立委？難怪國民黨新生代要喊世代交替，因爲立委縣長大風吹只能按資排輩，還非得老驥伏櫪。

對於王鴻薇議員當選後，尚未就職就轉戰立委補選，高嘉瑜質疑，難道政黨都沒甄補任何人才了，只有一位就職十幾天的議員可以去轉戰立委補選？

而前國民黨立委林奕華就職台北副市長，更「技術性」卡住立委補選，高嘉瑜表示，最奇怪的，還用技術卡住人民的權利，一個政黨讓大安區的立委當副市長後，沒收補選，大安區的人民因此沒了中央民代。

高嘉瑜表示，民進黨此刻更要自立自強，國民黨因爲九合一大勝，氣勢高漲，完全無視人民及社會觀感。選前國民黨高喊反黑金，選後卻跟有涉黑爭議的苗栗縣長鍾東錦稱兄道弟、互稱好朋友。正因如此，民進黨更不能鬆懈，我們必須爲更好的台灣努力。

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