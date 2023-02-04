反嗆劉世芳「翁達瑞水準」　王鴻薇：說我抄襲她提案簡直可笑

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇提案欲把卸任正副總統禮遇金降至7.5萬元，遭民進黨立委劉世芳諷提案文字除名字、金額以外，幾乎跟她2017年的提案一樣。對此，王鴻薇今（4日）表示， 「劉世芳想用抄襲來抹黑我，難道劉世芳跟翁達瑞一樣的水準？」

▲王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

王鴻薇昨舉行記者會，表示將成全行政院長陳建仁當年任軍公教年改召集人的承諾，提案將正副總統卸任禮遇金降至7.5萬元。王鴻薇也提及，陳建仁當軍公教年改召集人時，數次喊話正副總統卸任後得共體時艱，公開表明已與總統蔡英文說好，卸任禮遇要從30萬降到7.5萬；在這之後，立委劉世芳等人提案要把正副總統卸任禮遇金一律修到8萬元。

同日，劉世芳在臉書說，當年審查法案時，無論是在委員會審查或是政黨協商階段，都在時任國民黨立法院黨團書記長王育敏在內的多位國民黨立委杯葛下，使修正條例因屆期不連續功虧一簣、無法順利三讀。

劉世芳諷刺，她看了王鴻薇的提案文字之後，發現除了金額與少數用字以外，幾乎如出一轍，無論如何，「謝謝王委員的賞識與借鑒呢！」

對此，王鴻薇4日回應，她昨提出「卸任總統副總統禮遇金」修正法案後，民進黨開始群起圍攻，最離譜的劉世芳在臉書說，「王鴻薇抄襲劉世芳的提案」簡直荒唐可笑。

王鴻薇質問劉世芳，第一、 當年妳自己提案要把卸任總統副總統禮遇金都下修到8萬元，為什麼髮夾彎了？為什麼不敢堅持自己的提案了？「現在我支持妳的提案，妳應該要支持我、感謝我才對，劉世芳在心虛什麼？」

王鴻薇再問，第二、「劉世芳想用抄襲來抹黑我，難道劉世芳跟翁達瑞一樣的水準？先不說，提案根本不是論文寫作，就算用這樣的論點來幫林智堅的抄襲護航，我昨天在記者會已經公開出示當年劉世芳的提案版本，記住我是公開出示」。

王鴻薇表示，她要敬告民進黨，面對自己過去的提案很難嗎？兌現對人民的承諾很難嗎？到底在心虛什麼， 如果不敢面對，就對社會大眾道歉，勇敢面對王鴻微的提案。

▲劉世芳針對卸任正副總統禮遇金的修法版本。（圖／王鴻薇辦公室提供，點圖放大）

▼王鴻薇針對卸任正副總統禮遇金的修法版本。（圖／王鴻薇辦公室提供，點圖放大）