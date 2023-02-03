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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨歡迎所有非綠陣營」　朱立倫：3月補選後再討論2024

▲朱立倫3日受訪。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫3日受訪。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

政壇關注鴻海創辦人郭台銘是否參戰2024總統，傳出郭找前立法院長王金平、民眾黨主席柯文哲商討2024的合作。對此，國民黨主席朱立倫今（3日）表示，國民黨最重要是團結一致，爭取更多支持，所有非綠陣營都歡迎，只是待3月南投立委補選結束再討論相關事項。但朱也說，很多媒體過年期間想像出很多假象跟傳言，都不是事實。

朱立倫3日出席國民黨「元宵吃湯圓 通膨吞薪資 －人民痛苦何時了 」記者會。媒體詢問，傳郭台銘找王金平跟柯文哲，似乎有意再戰總統，請問郭有找主席談論相關話題嗎？朱立倫強調，國民黨最重要是團結一致，爭取更多支持，所有非綠陣營，不管原來是藍色、白色或其他顏色的朋友，國民黨都歡迎，但現階段最重要是3月的南投立委補選，待此結束後再來討論相關事項。

朱立倫說，大家可能心比較急，每天創造很多新聞，很多記者、媒體過年期間比較辛苦，所以想像出很多假象跟傳言，都不是事實。

對於傳出有北部國民黨立委要發動聯署拱侯友宜選總統，朱立倫表示，每位縣市長他都有保持聯繫，他們全力拚市政，而侯友宜是國民黨最強母雞，「我想他也在全力拚市政」。

至於媒體人鄭佩芬說，如果要世代交替，目前藍營潛在總統候選人以朱立倫年紀最年輕。朱立倫說，國民黨現階段是團結一致拚南投補選，之後再討論相關問題；國民黨每一位都是人才，人才越多越好，不管是總統或立委，都能團結勝選。

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