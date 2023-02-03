傳密會郭台銘談2024總統大選？　王金平駁：只通過電話

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳密會郭台銘談2024總統大選？　王金平指「錯誤訊息」：只通過電話

記者崔至雲／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘參選2024總統與否，備受關注。有媒體指出，立法院前院長王金平今（3日）將與郭一同出席參拜土城順聖宮，但據了解，郭目前仍在美國，王金平今一早則隻身前往順聖宮參拜。對於媒體報導兩人已多次見面談及總統大選一事，王金平否認，「這些都是錯誤的訊息」，他與郭只有在農曆年前通過一電話，但內容都不是總統大選。

▲▼ 王金平、盧嘉辰參拜土城順聖宮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲王金平參拜土城順聖宮。（圖／記者許靖騏攝）

有媒體報導指出，近來郭台銘對是否參選一事態度逐漸鬆動，甚至請出政壇好友王金平帶路向黨內大老拜會請益。據了解，兩人原訂2月3日上午9點半前往土城順聖宮參拜，做為請益之旅起點，但因郭董目前仍在美國處理要務，今日並未出席參拜活動，但兩人已就參選一事多次密會。

今天面對媒體詢問，王金平說，媒體的報導是錯誤的，他沒跟郭見過面，只有在農曆年前，為了全國義消同仁發紅包一事通過電話，但過程中都沒有談起選舉的事情。今天他是來參加法會，什麼時候碰面、談什麼事情，那是以後的事了。

媒體問到，對於郭台銘，適合用什麼形式來參選？王金平說，要看郭自己的想法怎麼樣，他已經稟告過神明了，就看神明怎麼指示他。

媒體追問，怎麼看郭董要組在野大聯盟？王金平則說，能夠組成更好，大家就是形同非綠的陣營，都能夠團結。媒體再問，若郭以國民黨籍身份出戰是否支持？王金平說，「只要獲得提名，支持是一定的」。

不過，2024年國民黨聲量最高的目前似乎還是新北市長侯友宜，認為侯友宜還是郭台銘比較適合角逐2024？王金平笑兩聲「呵呵，每位都好啊！」。

至於前台北市長柯文哲指2月將與郭台銘見面會談，王金平則說，他們有很多要商量、研究的地方，就讓他們好好去談。

對於外界一直傳的「藍白勢力整合」，到底應該用什麼方式？王金平提到，這個他不清楚，但要看看當時人很多共同的意見，大家討論以後，才會有定案。至於2024年藍營到底該佈局？王金平說，「朱主席會做比較完善的規劃，加以執行」。

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