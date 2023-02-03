打臉！曹興誠秀「放棄新加坡國籍證明」　他：盼這些人跟曹董道歉

▲曹興誠公開「新加坡國籍放棄證明書」。（圖／翻攝曹興誠臉書）



記者杜冠霖／台北報導

聯電創辦人曹興誠去年宣布要捐出30億來加強台灣國防，更要放棄新加坡國籍、回復中華民國籍，但有不少藍營人士質疑是詐欺，而曹興誠2日秀出國籍放棄證明書，更痛批盧秀芳、吳子嘉、介文汲、徐巧芯、孫大千5人惡意誹謗。對此，民進黨立委許智傑3日表示，白紙黑字會說話，希望這些人可以向曹董道歉，也希望選民要唾棄這樣的烏賊抹黑戰。

曹興誠表示，去年九月11、12日中天的「盧秀芳辣晚報」，就連續用了兩天的時間，找來了吳子嘉、介文汲、徐巧芯、孫大千等人，來集體操作這個惡意誹謗。吳子嘉膽子大，首先發難。他說他保證當時我還沒放棄新加坡國籍。接著他就無厘頭地跳接說：「兩岸如果發生戰事，曹興誠會第一個落跑」。

曹興誠直言，介文汲也很可笑。一方面吹噓他的外交官知識，說放棄國籍程序很複雜；一方面卻說，要曹興誠拿出放棄國籍證明，他一直不回應，所以曹興誠涉及詐欺，徐巧芯和孫大千接下去不停地以不實資訊，對黑熊學院進行了大量的扭曲、醜化、嘲笑、攻擊，「我沒有生氣，不過確實覺得有些悲哀。」

對於曹興誠聲明，許智傑指出，事實於雄辯！白紙黑字會說話，曹董事長展現愛台灣的決心，卻遭有心人士誹謗抹黑，希望這些人可以向曹董道歉，也希望選民要唾棄這樣的烏賊抹黑戰，避免繼續敗壞社會風氣。

對於部分藍營人士批評曹興誠此舉如義和團，許智傑表示，有錢出錢有力出力！自己的國家自己救，不論是大老闆或小百姓願意貢獻一己之力幫助台灣，都該給予肯定。

許智傑指出，會反對的只有一種人，就是賣國賊/抓耙仔，烏克蘭在俄羅斯入侵後，抓到很多內奸，也希望人民看清楚：誰在幫敵國唱衰台灣？