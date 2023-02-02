總統大選被邊緣？　她判斷柯文哲有「15％死忠」：鴨子划水有機會

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選暗潮洶湧，民進黨以黨主席賴清德定於一尊、藍營部分則是新北市長侯友宜聲望最高，最早表態的前台北市長柯文哲則在各項民調都墊底，對此，前民眾黨立委蔡壁如1日接受資深媒體人黃光芹採訪時表示，柯文哲應該有15%死忠支持者，只要藍綠兩黨持續內亂，柯文哲就像鴨子划水，可以繼續往上拚，不是完全沒機會。

針對柯文哲2024的總統路，蔡壁如說，民眾黨沒錢、沒組織，但非綠陣營的合作空間是有的，而目前國民黨人選尚未明朗，侯友宜的兩岸外交被人挑戰，甚至還被賴清德貼上疑美標籤，更何況侯友宜是現任市長，只能被動徵召，現在討論國民黨人馬有點早，要觀察初選狀況。

至於民進黨人選，蔡壁如分析，賴清德看似定於一尊，但新閣揆上任，陳建仁跟鄭文燦不曉得是否會有動作，但目前應該就是賴清德代表參選，但賴過去「務實的台獨工作者」言論，更被稱為「台獨金孫」，這樣的立場可能也會讓美國不放心。

蔡壁如提到，最後一組參選人就是柯文哲，本來選前黨內就預計3月要出訪美國，但最近不知到甚麼原因，還在協調當中。「這樣看來下，目前討論2024總統大選還太早，因為國民黨人選未定，民進黨人選也非百分之百是賴清德，只剩柯文哲一人是一定會參選。」

主持人黃光芹又問，如果非綠陣營整合，柯文哲是否有機會改當行政院長？蔡壁如說，柯文哲的行政能力非常好、很有執行力，在他身上可以看到清廉、勤政，但自己無法替柯文哲回答能否接受閣揆一職，現在談論2024只能算是蒐集各方意見，要到5月事情才會逐漸明朗。

談到民眾黨的未來及柯文哲2024是否會被邊緣化，蔡壁如表示，民眾黨一定會參與2024總統大選，只要提出說服選民投票的理由，還有柯文哲的個人魅力也還在，相信民眾還是會捐款支持，沒人、沒錢、沒組織的問題是可以解決的。

蔡壁如認為，很多人都覺得柯文哲沒有當選希望，但可以影響是誰當選，「柯文哲需要不被看衰的民調數字，他應該有15%死忠支持者，如果民調能維持20%，相信兩黨都會很緊張。」

蔡壁如說，只要變成三角督，藍綠兩黨又持續內亂，柯文哲就像鴨子划水，可以繼續往上拚，不是完全沒機會，「支持者支持柯文哲，就是希望他能夠贏到底，所以此時此刻我不認為柯文哲會被整合掉。」