郭台銘訪美行程曝光！　他揭郭2024選總統心聲：確實有起心動念

▲土城順聖宮主委盧嘉辰。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

近期傳出鴻海創辦人郭台銘對於2024總統大選已有「起心動念」，甚至請出好友、前立法院長王金平向黨內人士拜會請益。原傳出今（3）日兩人將相約到新北土城順聖宮參拜，不過因郭仍在美國，今日只有王出現。順聖宮主委盧嘉辰受訪時透露，郭這次赴美是與美方企業界、政治領袖，共同討論後疫情時代台灣經濟發展以及世界通膨、烏俄戰爭、兩岸關係等事宜，待郭回國後會再與外界說明。

盧嘉辰指出，自己與郭在1月31日有通過電話，本來說好要來參拜順聖宮，但是美國還有要務，因此延後回台。至於郭在美國的行程，盧透露，主要是與美國企業界夥伴、政治領袖等，共同討論後疫情時代台灣經濟發展、世界通貨膨脹、烏俄戰爭方興未艾，以及兩岸局勢等。

盧嘉辰轉述郭台銘想法，因為這些問題對於台灣經濟發展都相當不利，而且台灣整個局勢的改變對於現在年輕人來說也充滿憂鬱，郭憂國憂民，他在美會針對台灣未來發展，以及2024台灣經濟發展、兩岸和平，要如何協助政府，或是幫助台灣人大家安居樂業等近一步思考。待郭在美國完成任務，會透過媒體跟大家做一個詳細說明。

盧嘉辰再透露，其實有很多宗廟社團都希望郭2024親自出來，帶領台灣人走出陰霾，這個聲量越來越大，郭董都聽到了，這次的通話，確實深深感受到郭董的「起心動念」，但不代表郭會出來選總統。黨主席朱立倫曾多次提到，只要可以下架民進黨，要怎麼配，國民黨都可以接受，在這樣的環境、氛圍下，就看國民黨的大智大慧的協商解決。