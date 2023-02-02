北市恢復垃圾桶成戰場　他點出問題一關鍵

▲路邊的垃圾桶。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者皮心瑀／台北報導

前台北市長柯文哲任內撤除約500個人行專用垃圾桶，現任台北市副市長李四川有意恢復，引發討論。對此，國民黨台北市議員詹為元認為，關鍵不再增設與否，而在於選址以及如何有效管理。

詹為元說，恢復垃圾桶確實會造成管理不便，但拆除垃圾桶後確實養成部分民眾將垃圾帶回家的習慣，反之若未養成習慣的民眾呢?很顯然的僅有道德約束強度是不夠的，隨手丟棄的垃圾影響了市容。

詹為元指出，從台北市政府研考會的民調數據來看，2020年公布的「北市街頭是否置放垃圾桶」的民調結果，其中21%受訪者認為北市街頭不要放垃圾桶，另外74%受訪者贊成北市街頭放垃圾桶。而對於是否「只在夜市、商圈、觀光景點、捷運站、車站和公車候車亭放置垃圾桶」則有87%的民眾表示贊同。環保局也表示，民調顯示近9成民眾贊成垃圾僅設置在人潮多需求大的處所。

詹為元強調，自己是支持街頭增設垃圾，因為不僅便民還可以減少部分店家被要求代丟垃圾的困擾。且若回頭看2020前市長撤除垃圾桶的原因是因為疫情，那疫情緩和後呢是否該恢復原狀？因此現階段要做的是應該要擬定更完善的管理機制，確保民眾不再公用垃圾桶丟棄家庭垃圾及在路邊亂丟垃圾。

對於增設垃圾桶與否，台北市長蔣萬安1日於第31屆台北國際書展時表示，讓台北市容整潔是共同目標，「當然我們會透過專業評估，以及了解民眾的意見，有需求的地方來增設垃圾桶，透過多管齊下的方式，就現階段來盡量達到市容環境整潔目標」，同時也要宣導民眾還是要發揮公德心，家裡垃圾不要拿到公用垃圾桶，並加強清潔隊巡檢，維持整個環境整潔，這是他最重要的目標。