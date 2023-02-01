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恢復垃圾桶爭議！里長反對走回頭路「壓垮基層」　蔣萬安：有需求就增設

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內撤除不少垃圾桶，現任台北市副市長李四川有意恢復，使外界看法兩極；文山區華興里長陳峙穎批評，除了特定區域外，堅持反對走回頭路，否則恐壓垮基層清潔隊，並提3項建議。但台北市長蔣萬安1日仍稱，會透過專業評估、了解民眾意見後，讓有需求的地方增設垃圾桶。

▲▼文山區華興里長陳峙穎強調，拒絕垃圾山復辟。（圖／陳峙穎提供）

▲文山區華興里長陳峙穎強調，拒絕垃圾山復辟。（圖／陳峙穎提供）

面對增設垃圾桶爭議，文山區華興里長陳峙穎於1月31日表示，除了夜市、觀光商業區等特定區域外，堅決反對走回頭路設置路邊垃圾桶，「自己垃圾自己帶回家丟，不是什麼都丟給政府。」

陳峙穎提及，不可以春節走春看到垃圾，就覺得路邊要設置垃圾桶，「上次里內有人路邊亂尿尿，總不能放一個小便斗吧！」可以理解李四川上任滿腔熱血想要改變台北，但請三思、理解當初為什麼撤掉大部分路邊垃圾桶。

陳峙穎也提出自己的觀點，認為沒公德心的人一直都存在，至今沒有有效消滅，也不會因為設置垃圾桶，就使亂丟垃圾問題消失，反而會引出許多貪小便宜、不想用專用垃圾袋或貪圖方便的民眾，將家用垃圾包大量丟在垃圾桶周遭，以文山區為例，之前考試院公車站、景美國中對面公車站的垃圾桶，都是當時的惡夢，每天都是垃圾山。

陳峙穎強調，依目前環保局的狀況，平常工作人力就已吃緊，所有基層同仁工作壓力皆是爆表，如果還要走回頭路，重新設置路邊垃圾桶，恐怕不僅壓垮基層清潔隊同仁，也加重環境問題，建議朝3方向努力，包括「提昇人力編制，增加環保局巡查人力」、「增編監視器設備，有效對準垃圾點」、「修訂自治條例拉高犯後的法則並落實裁罰」。

不過，面對台北市擬增加垃圾桶議題，蔣萬安1日於第31屆台北國際書展時表示，讓台北市容整潔是共同目標，其實研考會在2020年就做了一份調查，超過七成民眾希望增設垃圾桶，「當然我們會透過專業評估，以及了解民眾的意見，有需求的地方來增設垃圾桶，透過多管齊下的方式，就現階段來盡量達到市容環境整潔目標。」

蔣萬安說，同時也要宣導民眾還是要發揮公德心，家裡垃圾不要拿到公用垃圾桶，並加強清潔隊巡檢，維持整個環境整潔，這是他最重要的目標。

▼蔣萬安出席第31屆台北書展。（圖／記者袁茵攝）

▲▼蔣萬安出席第31屆台北書展。（圖／記者袁茵攝）

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