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蔡壁如憂「選總統態度不明確」　柯文哲：難道要敲鑼打鼓？

記者袁茵／台北報導

前民眾黨立委蔡壁如1日表示，避免雙頭馬車問題，自己不會再回到民眾黨黨部或競選總部，而是用其他方式幫助民眾黨主席柯文哲，但也希望柯文哲更明確表態選總統意志，否則讓想幫忙的人都難發聲。對此，柯文哲2日回應，藍綠兩黨選戰策略第一步就是將他邊緣化，如果自己還不夠明確，難道要敲鑼打鼓嗎？

▲▼柯文哲出席民眾黨新春團拜 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲出席民眾黨新春團拜。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

柯文哲2日出席民眾黨新春團拜，會後接受媒體訪問。針對蔡壁如認為他對選總統態度不明確，柯文哲聽聞問題後大笑幾聲，回應「這還不夠明確喔？要敲鑼打鼓嗎？」

至於柯文哲不斷被爆爭取副手、行政院長等消息，是否應更明確表態選總統？柯文哲說，藍綠兩黨選戰策略第一步，就是要邊緣化他，「這本來就是基本打法，也沒什麼奇怪的，我總不能叫別人別講話，但我們在做什麼事情，我們很清楚。」

關於蔡壁如稱不會加入黨中央或競辦，避免雙頭馬車問題？柯文哲表示，蔡壁如已經說過，希望在體制外幫忙比較自由，而他也認為沒問題，讓蔡壁如擬一些計畫。

另外，針對蔡壁如稱民進黨2024總統無論派誰選，副總統人選都是駐美代表蕭美琴？柯文哲僅說，他怎麼會知道民進黨的家務事。媒體追問，蕭美琴是否能幫到賴清德？柯文哲認為，「不曉得，互補性滿高的。」

▲▼柯文哲出席民眾黨新春團拜 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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