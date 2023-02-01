助拳柯文哲總統路！蔡壁如曝操刀國政白皮書　「希望他更明確表態」

▲前立委蔡壁如。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如1日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於民眾黨主席柯文哲2024總統大選規劃，蔡壁如表示，自己有在幫忙柯文哲的國政白皮書，「柯文哲希望我幫忙做一些事，但我還沒有回復他，因為柯文哲現在的態度，讓想幫忙的人，很難替他發聲，希望柯文哲可以更明確表態選總統意志。」

針對外界盛傳和柯文哲大吵一架，蔡壁如否認，她直言自己不太可能跟柯文哲大吵，雖然過去共事時可能會因意見不同各持己見，但大吵一架一事，是媒體過度渲染。

蔡壁如透露，今早自己才和柯文哲碰面、討論事情，「他希望我幫忙做一些事，同時也會給予薪水，但我沒有回復他，因為柯文哲現在的態度，讓想幫忙的人，很難替他發聲，希望柯文哲可以更明確表態選總統意志。」

對於去年九合一大選，蔡壁如坦言，去年民進黨選得很差，但民眾黨選得也不好，「後來我們的檢討是，民眾黨缺少讓大家投票支持的動力。」

對於自己的未來動向，蔡壁如表示，為了避免雙頭馬車的狀況發生，自己應該是不會再回到民眾黨黨部或競選總部，因為幫忙總統大選這件事，也並非一定要進入系統，且這是她個人的決定。

主持人黃光芹追問，那智庫或其他職位呢？蔡壁如回應，「我還在思考，今天跟柯文哲談完後，也跟他說再給我一點時間，再跟他報告。」

不過，蔡壁如也透露，民眾黨要走務實路線，柯文哲要角逐2024總統，應該要提出自己的國政白皮書，自己這部分有在幫忙柯文哲，柯文哲也要出來跟民眾說要把台灣帶去哪裡，面向包括經濟等內政議題，「柯文哲要對選民說明，人家才會把票投給你。」