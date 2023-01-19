幕後／蔡英文確認閣揆後才會同意蘇貞昌請辭　擬「龍燦」接掌職務對調

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭後，他也宣布將率領行政團隊總辭；而目前蔡英文方面，會待確定閣揆人選後才准辭，並於農曆年後讓新的團隊就位。至於內閣人事，因任滿的縣市首長都要安排入閣，前桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍等人接掌的職務，與先前傳聞多半不會有太大差異，不過近來有「龍燦」接掌職務對調的討論。

在112年度中央政府總預算案通過後，蘇貞昌19日依往例至立院致意，民進黨立委們在入口處鼓掌歡迎。蘇貞昌步入議場後，立委邱議瑩、林楚茵也送上擁抱，在綠委「加油」、「辛苦了」的喊聲下緩步走向議場中間、拍大合照。

在致意結束後，蘇貞昌的車隊先行回到行政院，短暫停留後就隨即驅車前往總統府，與蔡英文會面，並當面向總統請辭；經過約1小時的會晤後，蘇貞昌透過臉書對外宣布，他將會率領行政團隊總辭。

不過，由於適逢農曆春節，加上還未拍板閣揆人選，因此蔡英文現階段並未准辭。據了解，蔡英文估計會於農曆年後，確定閣揆人選，並與新任閣揆討論內閣名單之後才同意蘇貞昌的請辭，等於蘇貞昌在春節期間進入「看守期」。

至於內閣人事部分，前副總統陳建仁頻頻被外界點名，是呼聲較高的閣揆人選，不過截至目前，都還未正式徵詢。但是，由於民進黨諸多任滿的縣市首長，都確定要安排入閣，這相較於蘇內閣多是任用公務員或大學教授，顯示新的內閣團隊將正式進入「派系共治」的時代。

因此，在此前提下，雖然閣揆人選未定案，幾位民進黨內中生代領袖入閣已是定局，且執掌的職務也不會跟先前外傳的傳聞有太大差異。不過，先前傳出鄭文燦較有可能接任行政院副院長，而林佳龍接任總統府秘書長一事，近來傳出「燦龍」對調的討論，可能改由林佳龍接副院長，由鄭文燦入府掌總統府秘書長。

對此，派系人士表示，鄭文燦、林佳龍的黨政經驗都很豐富，而林佳龍在府院黨團、中央地方、行政立法部門都待過，而且身為政策控，對於政策的了解跟執行都是可以勝任的；至於鄭文燦方面，其身段柔軟、黨內人和沒有話講，如果接任府秘書長，確實適合居中扮演府院黨協調的角色。

派系人士指出，副總統賴清德掌握黨機器，民進黨政府進入「黨政分離」時代，府院黨的溝通協調至關重要，所以未來府秘書長扮演溝通協調的角色，勢必會格外吃重。

▲鄭文燦、林佳龍。（資料照／桃園市政府提供）