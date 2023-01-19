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快訊／蔡英文農曆年間啟動內閣改組　「過年後新內閣團隊迅速就定位」

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／總統府提供、行政院直播）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／總統府提供、行政院直播）

記者陶本和／台北報導

針對行政院長蘇貞昌19日下午向總統請辭，並對外宣布他將率領行政團隊總辭。總統府發言人張惇涵表示，執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會儘速、陸續向國人報告。並在過年後，讓新的內閣團隊在最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

總統府發言人張惇涵今（19）日表示，蔡總統感謝立法院游錫堃院長、蔡其昌副院長辛勞主持議事，也感謝執政黨立法院黨團柯建銘總召帶領黨團幹部協調溝通，並感謝立法院朝野各整黨監督與支持，讓今年度中央政府總預算三讀通過，讓執政團隊能夠順利推展各項國政工作。

張惇涵表示，蔡總統特別感謝行政院蘇貞昌院長所帶領的行政團隊，經過行政與立法部門的充分溝通，能夠讓史上最大規模的中央政府總預算案審查通過。蔡總統也感謝行政院及各部會展現效率，讓「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，能夠在最短時間內提交立法院審議。

張惇涵轉述，稍早蘇院長已與蔡總統在總統府內進行會晤，院長並再度向總統提出請辭，表達希望讓總統有寬廣的空間，為國家開展新局，讓台灣繼續前進。

張惇涵轉述，蔡總統也向蘇院長表達由衷感謝，尤其在院長任期的這四年多當中，有三年多的時間，籠罩在全球的百年大疫當中，全球的政經情勢，也正歷經重大的轉變；同時，也遭逢過極端氣候所帶來的百年大旱。而每當面對艱困時刻，蘇院長都是支撐國家穩定的關鍵力量，在蘇院長帶領行政團隊全力以赴，以及全體國人共同努力下，台灣挺過來了。

張惇涵表示，接下來，執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會儘速、陸續向國人報告。並在過年後，讓新的內閣團隊在最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

張惇涵表示，農曆年節將屆，有政府、請安心。現在的內閣團隊，會負責任地堅守崗位直到最後一刻，並且一刻都不會鬆懈，政府服務不會打烊，一定會讓全體國人安心過好年。蔡總統也感謝所有堅守崗位的內閣成員和公務團隊，在過年期間，犧牲與家人團聚的時間，照顧國人的生活，守護國家的安全。

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