民眾黨團細數蘇貞昌任內缺失　籲蔡英文：別再組「敗選者聯盟」

▲中央政府總預算三讀後，蘇貞昌到立法院致意。背影者為邱臣遠、民眾黨立委張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌今（19日）下午於立法院三讀通過112年度中央政府總預算後，入總統府會見總統蔡英文；蘇稍早表示，為開創新局，他將率內閣總辭。對此，民眾黨立法院黨團邱臣遠細數蘇內閣任內缺失，包含打房不利、社宅進度跳票等；邱說，呼籲總統未來改組時，要拋棄政治凌駕專業的陋習，依照能力任命行政首長，而非成敗選者延長政治生命的「敗選者聯盟」。

立法院19日下午3時許通過112年度中央政府總預算後，蘇貞昌到議場致意，隨後前往總統府會見蔡英文。蘇貞昌會後透過臉書表示，「為開創新局，我再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，我將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。」

針對蘇貞昌表示將率內閣總辭，邱臣遠說，拖了50多天辭職大戲終於在總預算三讀後要落幕了，其實速度已經慢了。接著，邱臣遠指出，蘇貞昌此次4年行政院長任內，在疫情衝擊下，內需產業重創、物價飛漲、薪水倒退、貧富差距10年來最嚴重、打房不利、社宅進度跳票、勞保年金改革裹足不前；低薪通膨、高房價的環境，造成年輕人「四不一沒有」：賺不了錢、買不了房、結不了婚、存不到錢，也對未來沒有希望。

邱臣遠也指，蘇內閣團隊屢次讓人覺得「大院長小部長」，尤其屢次帶頭在國會殿堂跟在野黨立委嗆聲，此外疫情間護航高端疫，不管是疫苗採購疑雲、高端炒股疑雲 或二期試驗委託中資等，讓人民非常失望，而箝制言論自由、強推數位中介法、護航NCC審查鏡電視執照，也都讓人擔心。

邱臣遠提及，2018年民進黨地方選舉大敗，當時敗選的蘇貞昌、陳其邁、李進勇組「敗選聯盟」，執政下來讓人感到傲慢，也不謙卑。他呼籲總統未來改組時，要拋棄政治凌駕專業的陋習，依照能力任命行政首長，而非成為敗選者延長政治生命的敗選者聯盟。

不過邱臣遠說，對於守護新冠疫情、防堵非洲豬等幾個成功部分，他還是給予適度肯定。