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蘇貞昌臉書曝執政心境　何志偉留言送暖遭網出征：背骨的不要來蹭

▲▼ 民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌19日下午向總統蔡英文請辭，民進黨立委何志偉稍早在蘇貞昌臉書貼文下方送暖道，「院長的盡心盡力，一切的努力我們點滴在心頭，感恩您！」，卻遭到大批網友出征，狠嗆「背骨的不要來蹭」、「你嘴巴閉著就是最大的感恩了」等語。

對於蘇貞昌去留議題，何志偉日前受訪時曾說，「現在天氣這麼冷，蘇貞昌應該也覺得冷。不能抹滅行政團隊的貢獻，但不是走或不走，只是什麼時候走而已」，引發黨內人士不滿。

除了何志偉，王世堅與高嘉瑜近期也因發表爭議言論，遭部分黨內人士喊要開除黨籍，資深媒體人黃揚明更以「煎尾吳郭魚」，形容王世堅、何志偉、美麗島電子報董事長吳子嘉、前立委郭正亮、高嘉瑜等人，指控他們是民進黨戰犯，若民進黨開除他們黨籍，2024總統大選就會穩贏。

針對請辭一事，蘇貞昌稍早透過臉書發表執政感想，許多政治人物紛紛在貼文下方留言祝福，包括立委蘇巧慧說「祈願台灣安好，民豐國富。天佑台灣！」、立委賴品妤表示「院長辛苦了！在政院協助下，本區許多重大建設有顯著進展，大家都很感謝院長」，前衛福部長陳時中也留言「感謝院長為台灣盡心盡力，感謝你為國家的辛苦付出，帶領行政團隊，交出亮眼的表現，讓台灣變得更好。」

不過，何志偉留言後卻遭大批網友出征，開轟「背骨的不要來蹭」、「你嘴巴閉著就是最大的感恩了」、「黑道立委」、「背骨仔！在這裝什麼裝？不是讓你稱心如意了嗎？是來鞭屍的嗎？」、「閉嘴啦滾啦」、「就你一直在扯後腿啊」、「最該下台的就是你」等語。然而，也有網友見狀留言諷刺，「笑死被自己人公審，這黨早晚會自噬」。

另外，《ETtoday新聞雲》記者也發現，至19點半出稿前，高嘉瑜與王世堅仍未在蘇貞昌貼文下方留言表態。

▼何志偉於蘇貞昌臉書下方留言，不料卻遭網友出征。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲▼何志偉於蘇貞昌臉書下方留言遭出征。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

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