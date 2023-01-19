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內閣將總辭！國民黨團點3人不適任　他更直言問題出在蔡英文

▲總預算三讀後，蘇貞昌到立法院致意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總預算三讀後，蘇貞昌到立法院致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌今（19日）下午於立法院三讀通過112年度中央政府總預算後，入總統府會見總統蔡英文；蘇稍早表示，為開創新局，他將率內閣總辭。但國民黨立法院黨團書記長李德維認為，如果蔡英文的態度沒有改變，想要整個內閣變好非常困難。國民黨總召曾銘宗則點名外交部長吳釗燮、國安局長陳明通與通傳會（NCC）主委陳耀祥已不適任。

立法院19日下午3時許通過112年度中央政府總預算後，蘇貞昌到議場致意，隨後前往總統府會見蔡英文。蘇貞昌會後透過臉書表示，「為開創新局，我再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，我將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。」

對於蘇貞昌將率內閣總辭，曾銘宗表示，11月26日時蘇貞昌就應該請辭，但因為總預算還沒過，若總辭得重新送審，因此今天總預算完成三讀後蘇立即請辭，他能夠理解。曾說，民主社會中，政治人物所作所為本該受各界檢驗跟評論，至於什麼時候請辭、以什麼方式請辭，則要考驗每個政治人物智慧。

針對新內閣的期許，曾銘宗點名陳明通、陳耀祥跟吳釗燮。曾說，陳明通因論文案引發很多爭議，日前還替前新竹市長林智堅護航；陳耀祥任內撤銷中天電視台執照、鏡電視申照爭議，還想推數位中介法，是完全配合民進黨，讓NCC已經非獨立機關；至於吳釗燮任內斷了6個邦交國，發言還常常逾越到陸委會與國防部的權責，且到立法院詢答囂張又霸道，應該下台。

李德維更直言，蔡英文、蘇貞昌的施政的確有很大問題，導致民進黨1126大敗，只是解鈴還須繫鈴人，即使撤換閣揆，若蔡英文風格、態度未改變，要人民有好的評價不容易，想要整個內閣變好非常困難。

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